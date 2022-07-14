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去年疫情停辦 彰化東螺溪戀戀欒樹節恢復舉辦定案

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮福雷宮是93年新建的廟宇，主祀雷神。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮福雷宮是93年新建的廟宇，主祀雷神。記者簡慧珍／攝影

浪漫度爆表的彰化縣東螺溪戀戀欒樹節，去年因COVID-19疫情停辦，今年在鐵粉期待下9月「必辦」，同時規畫認識雷神廟文化，新加入14庄媽聯庄廟宇出巡的歷史典故，保證給民眾有深度的走讀活動。

彰化縣東螺溪戀戀欒樹節由湖埔社區大學、社團法人彰化縣就業能力教育協會舉辦，完全是地方社團發起的特色活動，2018年起連年辦理，規模逐年擴大，去年防疫警戒升級而停辦，台灣欒樹「黃金雨」依舊，而綠色隧道沒有音樂和笑聲，相對落寞，許多粉絲追問「今（2022）年會辦嗎？」

湖埔社大專案經理謝文猷今天表示，今年疫情警戒如常，將恢復舉辦東螺溪戀戀欒樹節，初步規畫主活動日兩天，為彰顯東螺溪是彰化舊濁水溪，帶起彰化發展的文化背景，湖埔社大將辦理兩場次走讀活動，帶領民眾到東螺溪畔14庄媽廟宇和雷神廟，實際溯源了解東螺溪與彰化發展的關係。

14庄媽聯庄出巡始於清代，二林泰安宮媽祖分靈到東螺溪南北岸的二林、溪湖多個庄頭，有14個庄頭「逗熱鬧」聯合出巡，隨著信仰區域、信徒結構等因素改變，現在有7個庄頭保有聯巡傳統，名義上仍是14庄頭聯巡，湖埔社大長期考究和調查相關宗教文化歷史，決定今年納入東螺溪戀戀欒樹節活動，發揚東螺溪河流人文文化。

謝文猷表示，將帶民眾參觀泰安宮，深入了解1898年舊濁水溪氾濫影響溪流兩岸的信仰文化，泰安宮因溪流氾濫遷建多次，主祀神明也從五府千歲換成媽祖，這對現代信眾來講有一點不可思議，正好在活動中認識溪流與當地信仰文化的趣味關係。

震福宮被稱作全台唯一主祀雷神的廟宇，3年多前東螺溪戀戀欒樹節即有走讀雷神廟活動，請到捏麵師傅帶參加活動的民眾一起捏120個小雷神，紀念雷神漂來溪湖120周年。今年保留捏麵小雷神競賽和夜遊雷神廟，並展示雷神廟相關文史資料和照片，雷神廟人員準備製做饅頭，屆時民眾可品嘗熱騰騰的雷神饅頭。

謝文猷指出，根據史料記載，1898年農曆8月發生洪水，舊濁水溪潰堤，溪湖一名楊姓信士巡田看見溪流有個漩渦，趨前一看是雷神神尊，遂撿回家放在櫥櫃裡，後來送到親戚家供奉，結果每晚櫃裡傳出碰撞聲，楊姓信士的親戚便請出安放神壇供奉，從此神威顯赫，信眾在河東里建新廟雷福宮請雷神入火安座。

此外，今年7月初台灣上空對流雲系旺盛並發展出雷雨胞，經常下起午後雷陣雨，讓主祀雷神的震福宮受到矚目，聲名大噪，但據地方信眾表示，那段時間雷神沒特別「聖示」什麼事，大概夏季這樣的天氣變化屬於自然現象，毋需大驚小怪。

湖埔社大9月將舉辦東螺溪戀戀欒樹節暨雷神文化季，東螺溪畔雷神廟及14庄媽廟宇文化走讀活動暖身，將在8月7日、8月13日登場，洽詢電話（04）8610620湖埔社大或臉書（彰化縣-湖埔社區大學）文化走讀活動，網址https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQlc4WjYToXNkzX6FACYXz1KgoLpCaM7p_nhxgEEfvmAgAGg/viewform

彰化縣二林鎮泰安宮是東螺溪14媽聯庄的信仰中心。圖／湖埔社大提供
彰化縣二林鎮泰安宮是東螺溪14媽聯庄的信仰中心。圖／湖埔社大提供
彰化縣溪湖鎮福雷宮被認為是全台唯一主祀雷神的廟宇。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮福雷宮被認為是全台唯一主祀雷神的廟宇。記者簡慧珍／攝影

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