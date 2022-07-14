搶食7月15日國旅補助大餅商機 南投溫泉旅宿業者歡喜加碼

交通部在尚未開放國際觀光簽證前，將從今年7月15日開始推動悠遊國旅專案，溫泉觀光協會理事長李吉田表示，感謝政府將溫泉旅宿加入加碼行列，目的就是要振興台灣溫泉觀光產業，透過悠遊國旅加碼補助每人1300元，正好可以體驗台灣的溫泉及美食，同時鼓勵國人出遊，帶動整體國旅市場活絡。

理事長李吉田表示，交通部觀光局向行政院爭取 55 億元，國旅補助起跑期間為夏季，由於一般遊客不喜歡在夏季泡溫泉，但此次悠遊國旅振興補助方案，將對溫泉產業的淡季會有偌大的正面效益，也可帶動全台19個溫泉區整體經濟發展，畢竟夏天泡溫泉同樣可以讓身體流汗，將廢氣、溼氣排出，達到解熱效果，也可促進體內代謝。

李吉田說，夏天民眾宅在家裡吹冷氣，造成身體無法出汗，溼氣也無法排出，容易造成身體不適，此時其實泡湯效果加倍，因為夏天炎熱溼氣重，古人說「春日洗浴，昇陽固脫。夏日浴泉，暑溫可袪。秋日泡泉，肺潤腸蠕。冬日洗池，丹田溫灼。」所以一年四季都非常適合泡湯，國人不妨規畫一趟夏日養生泡湯之旅，既紓壓放鬆還可強化免疫力。