快訊

跟進國安基金護盤 金管會祭出兩大招救市

壽險公司首創「減重保險」 減肥成功可折減保費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

許少宇、黃姝媚夫妻捐救護車 顏清標父子3人觀禮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
許少宇與黃姝媚夫妻熱心地方公益，今天捐贈台中市政府消防局救護車，捐贈儀式在消防局第四救災救護大隊清水分隊舉行。圖／台中市消防局提供
許少宇與黃姝媚夫妻熱心地方公益，今天捐贈台中市政府消防局救護車，捐贈儀式在消防局第四救災救護大隊清水分隊舉行。圖／台中市消防局提供

許少宇與黃姝媚夫妻熱心地方公益，捐贈台中市政府消防局一輛救護車，今天捐贈儀式在消防局第四救災救護大隊清水分隊舉行，消防局長曾進財代表受贈，並回贈匾額給這對夫妻，鎮瀾宮董事長顏清標和子女前立委顏寬恒、與台中市副議長顏莉敏到場觀禮。

台中市消防局表示，住彰化縣和美鎮的許少宇與黃姝媚夫妻，因工作緣故，20多年間常於台中及彰化海線一帶奔波，有感長期受到當地民眾的照顧，又因海線一帶年輕族群出走，居民幾乎都是年長者，緊急醫療資源的需求相對較高，因此決定捐贈救護車給消防局，表達對地方民眾的感謝與回饋。

消防局說明，今天捐贈的救護車車型為福斯T6.1，配有急救包、攜帶式三合一氧氣組、電動式擔架床、拋棄式喉頭罩組、自動體外電擊去顫器(AED)、心肺復甦墊板、各項生命徵象監測儀等完善的救護裝備器材，裝備完善的救護車有助於緊急救護人員在第一時間提供高品質的處置，盡心守護市民生命安全。

消防局表示，自新冠肺炎疫情以來，台灣的醫療資源一直處於高負載的狀態，面對Omicron變異株來勢洶洶，醫療能量吃緊，台中市甚至曾單日確診數居全台之首，首當其衝的第一線醫護人員更辛苦，為緩解這樣的困境，市府挹注了大量人力與資源，提供民眾優良的緊急救護與防疫專車協助確診者到院，消防局救護車耗損率也較以往提升。

消防局表示，良好的緊急救護設備與車輛才能提供給民眾更好的救護品質，政府資源有限，但民力無窮，帶給市府最堅強後盾的

正是這些在背後提供人力、物力的善心民眾，此次於疫情期間受贈救護車，是對第一線緊急救護人員最暖心的支持，也期盼能與民眾一起挺過艱難的抗疫時期。

今天捐贈儀式，台中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、鎮瀾宮董事長顏清標、前立法委員顏寬恒到場。

許少宇與黃姝媚夫妻熱心地方公益，今天捐贈台中市政府消防局救護車，捐贈儀式在消防局第四救災救護大隊清水分隊舉行。圖／台中市消防局提供
許少宇與黃姝媚夫妻熱心地方公益，今天捐贈台中市政府消防局救護車，捐贈儀式在消防局第四救災救護大隊清水分隊舉行。圖／台中市消防局提供

救護車 台中市 顏寬恒 顏清標

延伸閱讀

台中副議長顏莉敏收恐嚇信 爸爸顏清標也被指名「送慶記」：心生畏懼

顏清標三弟顏清山告別式 多輛超跑列隊送行

「狗都不吃」Toyz嫌顏清標水餃超糟 網友受驚：下次盲測消坡塊？

悲送三弟顏清山最後一程 顏清標難忍情緒頻拭淚

相關新聞

去年疫情停辦 彰化東螺溪戀戀欒樹節恢復舉辦定案

浪漫度爆表的彰化縣東螺溪戀戀欒樹節，去年因COVID-19疫情停辦，今年在鐵粉期待下9月「必辦」，同時規畫認識雷神廟文化...

搶食7月15日國旅補助大餅商機 南投溫泉旅宿業者歡喜加碼

交通部在尚未開放國際觀光簽證前，將從今年7月15日開始推動悠遊國旅專案，溫泉觀光協會理事長李吉田表示，感謝政府將溫泉旅宿...

許少宇、黃姝媚夫妻捐救護車 顏清標父子3人觀禮

許少宇與黃姝媚夫妻熱心地方公益，捐贈台中市政府消防局一輛救護車，今天捐贈儀式在消防局第四救災救護大隊清水分隊舉行，消防局...

青年議員募款送台中限定馬卡杯 自繪18款小圖誠意十足

台中市議員黃守達政治獻金專戶上線，推出自己設計的「台中十八景」馬克杯作為選舉募款小物，為自己的募款加把勁，讓更多人看見台...

彰化流浪犬送養外縣市被怨 動防所：開發收容去處

彰化阿寶坑流浪犬中途之家為縣內唯一的流浪犬收容所，過去曾被踢爆多隻犬隻擠在狹小空間，生病受傷未能有好的醫療資源，縣府採購...

影／里長什麼都要會 10天內抓4條蛇

夏天山區經常可發現蛇蹤，彰化縣員林市林厝里長蕭富子近來頻繁接到里民通報蛇類入侵民宅，不怕蛇的她還跟著協助抓蛇，10天內就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。