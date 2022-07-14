許少宇、黃姝媚夫妻捐救護車 顏清標父子3人觀禮

許少宇與黃姝媚夫妻熱心地方公益，捐贈台中市政府消防局一輛救護車，今天捐贈儀式在消防局第四救災救護大隊清水分隊舉行，消防局長曾進財代表受贈，並回贈匾額給這對夫妻，鎮瀾宮董事長顏清標和子女前立委顏寬恒、與台中市副議長顏莉敏到場觀禮。

台中市消防局表示，住彰化縣和美鎮的許少宇與黃姝媚夫妻，因工作緣故，20多年間常於台中及彰化海線一帶奔波，有感長期受到當地民眾的照顧，又因海線一帶年輕族群出走，居民幾乎都是年長者，緊急醫療資源的需求相對較高，因此決定捐贈救護車給消防局，表達對地方民眾的感謝與回饋。

消防局說明，今天捐贈的救護車車型為福斯T6.1，配有急救包、攜帶式三合一氧氣組、電動式擔架床、拋棄式喉頭罩組、自動體外電擊去顫器(AED)、心肺復甦墊板、各項生命徵象監測儀等完善的救護裝備器材，裝備完善的救護車有助於緊急救護人員在第一時間提供高品質的處置，盡心守護市民生命安全。

消防局表示，自新冠肺炎疫情以來，台灣的醫療資源一直處於高負載的狀態，面對Omicron變異株來勢洶洶，醫療能量吃緊，台中市甚至曾單日確診數居全台之首，首當其衝的第一線醫護人員更辛苦，為緩解這樣的困境，市府挹注了大量人力與資源，提供民眾優良的緊急救護與防疫專車協助確診者到院，消防局救護車耗損率也較以往提升。

消防局表示，良好的緊急救護設備與車輛才能提供給民眾更好的救護品質，政府資源有限，但民力無窮，帶給市府最堅強後盾的

正是這些在背後提供人力、物力的善心民眾，此次於疫情期間受贈救護車，是對第一線緊急救護人員最暖心的支持，也期盼能與民眾一起挺過艱難的抗疫時期。