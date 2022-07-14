快訊

水不見了？太麻里「金崙溫泉」水位急降 在地居民矛頭指向它

陳時中戰隊成形！吳思瑤：莊瑞雄、林楚茵當發言人

「小綿羊」飆國道騎給警車追 女騎士被捕送辦至少罰款2萬9

彰化流浪犬送養外縣市被怨 動防所：開發收容去處

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
農委會統計彰化2020年流浪狗減少，但民眾認為139線上仍見許多流浪狗。報系資料照
農委會統計彰化2020年流浪狗減少，但民眾認為139線上仍見許多流浪狗。報系資料照

彰化阿寶坑流浪犬中途之家為縣內唯一的流浪犬收容所，過去曾被踢爆多隻犬隻擠在狹小空間，生病受傷未能有好的醫療資源，縣府採購貨櫃型犬舍後，法定收容數量提升為251隻，目前有174隻，縣府今年持續編列終養計畫經費300萬元可送養375隻，目前送養約120隻，仍須開發收容去處。

彰化縣府動防所長董孟治說，為讓老弱兇猛的流浪犬有去處，縣府從2018年開始實施「浪狗有家愛心計畫」，委託動保人士或私人收容所認養犬隻，每年編列經費300萬到400萬元，年年用鑿，但有些流浪狗送到外縣市收容，認養人難免也被抱怨「幫別人養」。

董孟治也表示，由於計劃都是照顧較不受大眾喜愛的犬隻，每隻補助8000元光是醫療或飼料費用都不夠，還須簽切結書負責照顧到終老，為讓收容穩定，必須擴大尋求有意願的收容場域。

彰化過去人犬衝突不斷，在大量民意下難落實中央推動的「精準捕捉」，各鄉鎮市公所只要民眾通報清潔隊盡可能協助捕捉犬隻，卻也一度造成縣內唯一的流浪犬收容所嚴重爆籠，彰化縣長王惠美一度將流浪狗問題列管，每周主管會議掌握工作進度盼能改善。

董孟治說，農委會每兩年做一次全國遊蕩犬隻數量調查，2020彰化9168隻，比2018年調查結果1萬6473隻，減少減少超過4成。

但仍有民眾認為彰化市139縣上流浪狗仍相當多，對於減量無感，董孟治表示，遊蕩犬媽控管要多管齊下，在收容空間有限下，並維護動物福利，2019年起積極辦理流浪犬貓TNVR，透過捕捉、絕育、注射狂犬病疫苗，最後會回置。

延伸閱讀

最後擁抱也沒辦法！ 彰化「痛到敲頭」確診男童媽媽心碎

影／「小綿羊」上國道從彰化騎到台中　四輛警車包夾鬥法仍逃竄將依法告發送辦

秀育彰化新廠 動土

國道3彰化段火燒車 下班狂塞3公里民眾怨

相關新聞

最後擁抱也沒辦法！ 彰化「痛到敲頭」確診男童媽媽心碎

彰化縣4歲蔡姓男童罹患腦瘤且曾確診新冠肺炎，被送台中榮總搶救，緊急開刀後，仍不幸死亡。他的媽媽今天悲痛地說：「竟然連最後...

青年議員募款送台中限定馬卡杯 自繪18款小圖誠意十足

台中市議員黃守達政治獻金專戶上線，推出自己設計的「台中十八景」馬克杯作為選舉募款小物，為自己的募款加把勁，讓更多人看見台...

彰化流浪犬送養外縣市被怨 動防所：開發收容去處

彰化阿寶坑流浪犬中途之家為縣內唯一的流浪犬收容所，過去曾被踢爆多隻犬隻擠在狹小空間，生病受傷未能有好的醫療資源，縣府採購...

影／里長什麼都要會 10天內抓4條蛇

夏天山區經常可發現蛇蹤，彰化縣員林市林厝里長蕭富子近來頻繁接到里民通報蛇類入侵民宅，不怕蛇的她還跟著協助抓蛇，10天內就...

「抓到了」環團今質疑俄煤賣中火燒煤？台電說話了

環團今齊聚台中港，拉起「俄煤滾回去」布條，抗議俄國煤船FPMC105停泊在台中港卸煤碼頭即將卸貨，並質疑俄煤賣給台電中火...

台中清水國民暨兒童運動中心施工中 2024年8月完工

台中市清水區重大建設「清水國民暨兒童運動中心」今年初開工，許多人關心施工進度，台中市議長張清照今天和中市建設局長陳大田實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。