彰化流浪犬送養外縣市被怨 動防所：開發收容去處

彰化阿寶坑流浪犬中途之家為縣內唯一的流浪犬收容所，過去曾被踢爆多隻犬隻擠在狹小空間，生病受傷未能有好的醫療資源，縣府採購貨櫃型犬舍後，法定收容數量提升為251隻，目前有174隻，縣府今年持續編列終養計畫經費300萬元可送養375隻，目前送養約120隻，仍須開發收容去處。

彰化縣府動防所長董孟治說，為讓老弱兇猛的流浪犬有去處，縣府從2018年開始實施「浪狗有家愛心計畫」，委託動保人士或私人收容所認養犬隻，每年編列經費300萬到400萬元，年年用鑿，但有些流浪狗送到外縣市收容，認養人難免也被抱怨「幫別人養」。

董孟治也表示，由於計劃都是照顧較不受大眾喜愛的犬隻，每隻補助8000元光是醫療或飼料費用都不夠，還須簽切結書負責照顧到終老，為讓收容穩定，必須擴大尋求有意願的收容場域。

彰化過去人犬衝突不斷，在大量民意下難落實中央推動的「精準捕捉」，各鄉鎮市公所只要民眾通報清潔隊盡可能協助捕捉犬隻，卻也一度造成縣內唯一的流浪犬收容所嚴重爆籠，彰化縣長王惠美一度將流浪狗問題列管，每周主管會議掌握工作進度盼能改善。

董孟治說，農委會每兩年做一次全國遊蕩犬隻數量調查，2020彰化9168隻，比2018年調查結果1萬6473隻，減少減少超過4成。

但仍有民眾認為彰化市139縣上流浪狗仍相當多，對於減量無感，董孟治表示，遊蕩犬媽控管要多管齊下，在收容空間有限下，並維護動物福利，2019年起積極辦理流浪犬貓TNVR，透過捕捉、絕育、注射狂犬病疫苗，最後會回置。