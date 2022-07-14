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影／里長什麼都要會 10天內抓4條蛇

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市林厝里長蕭富子近來頻繁接到里民通報蛇類入侵民宅，不怕蛇的她還跟著協助抓蛇，10天內就抓到包括鎖鍊蛇、臭青母等4條蛇。圖／蕭富子提供
員林市林厝里長蕭富子近來頻繁接到里民通報蛇類入侵民宅，不怕蛇的她還跟著協助抓蛇，10天內就抓到包括鎖鍊蛇、臭青母等4條蛇。圖／蕭富子提供

夏天山區經常可發現蛇蹤，彰化縣員林市林厝里長蕭富子近來頻繁接到里民通報蛇類入侵民宅，不怕蛇的她還跟著協助抓蛇，10天內就抓到包括鎖鍊蛇、臭青母等4條蛇，她也提醒民眾，夏天要特別小心蛇類出沒。

「里長真是女漢子！」，民眾看到蕭富子抓蛇的影音一片讚聲，蕭富子笑說，「當里長的，還真的什麼都要會」。

蕭富子說，由於林厝里靠近百果山區，不時會發現蛇蹤，最近民眾通報抓的蛇包括一條毒蛇鎖鍊蛇、2公尺長的臭青母，因為她從小不怕蛇，通報消防隊後，就跟著去幫忙抓蛇。

其中一戶人家蛇往雞舍跑，她與捕蛇專業人員一人站一邊，看到蛇朝她爬過來，即拿著捕蛇夾夾住蛇頭，一起把蛇夾進桶子裡，現場還響起歡呼聲，蕭富子說，今年蛇似乎特別多，也提醒民眾到山區要多小心。

員林市林厝里因近百果山區，最近蛇類出沒頻繁，甚至入侵民宅，民眾通報抓蛇。圖／蕭富子提供
員林市林厝里因近百果山區，最近蛇類出沒頻繁，甚至入侵民宅，民眾通報抓蛇。圖／蕭富子提供
員林市林厝里長蕭富子近來頻繁接到里民通報蛇類入侵民宅，不怕蛇的她還跟著協助抓蛇，10天內就抓到包括鎖鍊蛇、臭青母等4條蛇。圖／蕭富子提供
員林市林厝里長蕭富子近來頻繁接到里民通報蛇類入侵民宅，不怕蛇的她還跟著協助抓蛇，10天內就抓到包括鎖鍊蛇、臭青母等4條蛇。圖／蕭富子提供

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