影／里長什麼都要會 10天內抓4條蛇

夏天山區經常可發現蛇蹤，彰化縣員林市林厝里長蕭富子近來頻繁接到里民通報蛇類入侵民宅，不怕蛇的她還跟著協助抓蛇，10天內就抓到包括鎖鍊蛇、臭青母等4條蛇，她也提醒民眾，夏天要特別小心蛇類出沒。

「里長真是女漢子！」，民眾看到蕭富子抓蛇的影音一片讚聲，蕭富子笑說，「當里長的，還真的什麼都要會」。

蕭富子說，由於林厝里靠近百果山區，不時會發現蛇蹤，最近民眾通報抓的蛇包括一條毒蛇鎖鍊蛇、2公尺長的臭青母，因為她從小不怕蛇，通報消防隊後，就跟著去幫忙抓蛇。