大甲幼獅工業區青年路與幼五路口 將設交通號誌

幼獅工業區為大甲重要工業重地，為配合運輸需求道路筆直路寬，方便大車通行，但小車、甚至是機車族較危險，其中幼五路及青年路口曾發生嚴重車禍，工業區廠協會尋求台中市議員李榮鴻協助，李榮鴻今邀相關單位到現場確認號誌設立位置。

李榮鴻議員服務處特助李文傑說，工業區內多數公共設施由經濟部工業局大甲幼獅工業區服務中心管理，但該處屬市府與服務中心管轄之交界，經多次協調後請交通局規劃設置，確保行人與駕駛人行的安全。