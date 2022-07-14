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大甲幼獅工業區青年路與幼五路口 將設交通號誌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員李榮鴻爭取施設交通號誌，今天會勘，將在大甲幼獅工業區青年路與幼五路路口設置。圖／中市議員李榮鴻提供
台中市議員李榮鴻爭取施設交通號誌，今天會勘，將在大甲幼獅工業區青年路與幼五路路口設置。圖／中市議員李榮鴻提供

幼獅工業區為大甲重要工業重地，為配合運輸需求道路筆直路寬，方便大車通行，但小車、甚至是機車族較危險，其中幼五路及青年路口曾發生嚴重車禍，工業區廠協會尋求台中市議員李榮鴻協助，李榮鴻今邀相關單位到現場確認號誌設立位置。

李榮鴻議員服務處特助李文傑說，工業區內多數公共設施由經濟部工業局大甲幼獅工業區服務中心管理，但該處屬市府與服務中心管轄之交界，經多次協調後請交通局規劃設置，確保行人與駕駛人行的安全。

交通局表示，今天到現場確認位置，後續申請路證及釐清管線位置相關事宜後，預計一個月後進場施作； 大甲日南里長曾子容說，希望設立後大家能遵守交通規則，過路口一定要記得減速慢行，保障自身也保障他人的安全。

台中市議員李榮鴻爭取施設交通號誌，今天會勘，將在大甲幼獅工業區青年路與幼五路路口設置。圖／中市議員李榮鴻提供
台中市議員李榮鴻爭取施設交通號誌，今天會勘，將在大甲幼獅工業區青年路與幼五路路口設置。圖／中市議員李榮鴻提供

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