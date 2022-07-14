「抓到了」環團今質疑俄煤賣中火燒煤？台電說話了

環團今齊聚台中港，拉起「俄煤滾回去」布條，抗議俄國煤船FPMC105停泊在台中港卸煤碼頭即將卸貨，並質疑俄煤賣給台電中火燒煤。對此，台電回應，環團所指非台電的卸煤碼頭，俄烏戰爭後，台電便未向俄國採購燃煤。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化醫療界聯盟與大肚山改空汙協會等環團，今天上午十時，在台中港卸煤碼頭，抗議9萬噸的俄煤船FPMC104正在台中港停泊，即將卸貨，現場還拉起「即刻終結俄國煉油氣」、「俄煤滾回去」等布條。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳說，訴求盡速戒斷化石燃料，台灣要能源獨立，要求台灣禁運俄羅斯煤炭、石油、天然氣等化石燃料，與7大工業國共同抵制普亭侵略暴行，呼籲拒買俄羅斯帶血戰爭煤炭，經濟治裁俄羅斯。