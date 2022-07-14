最後擁抱也沒辦法！ 彰化「痛到敲頭」確診男童媽媽心碎

彰化縣4歲蔡姓男童罹患腦瘤且曾確診新冠肺炎，被送台中榮總搶救，緊急開刀後，仍不幸死亡。他的媽媽今天悲痛地說：「竟然連最後一次擁抱也沒有辦法？」由於男童死亡是否與確診有關，關係醫療補助，家屬表示，男童死亡後，相關後事處理都以確診規格，應視為確診死亡。

針對家屬疑慮，彰化縣衛生局表示，昨天中央解釋，該個案過了7天隔離期，只需照正常程序處理，男童腦瘤和新冠肺炎應該沒有直接關係，加上之前確診也隔離期滿，死因應該會以腦瘤為主因，至於和新冠肺炎的關係，中央有專家小組判定會依科學審查，若有相關就會給予補助。

衛生局指出，依照傳染病防治法不管什麼原因的死亡，只要確診死亡就會通報中央，地方染疫補助由縣府社會處處理，除了評估主要死因外，也會評估是否需要救助，中央和地方提供補助協助的原則不太一樣。

經縣府了解，蔡姓男童一家經濟並不寬裕，父母都從事勞動工作，母親目前懷有身孕，也還有10歲的哥哥就讀國小三年級，為節省家庭生活開銷，並考量就學接送安全性，全家暫住親友家。在男童死亡後，家屬悲痛之餘，也關切他是否可適用確診死亡，獲得相關醫療補助，以便處理後事。

縣議員陳銌銌今天前往彰化市立殯儀館關切，男童媽媽難掩悲痛，她說，雖然他很安詳離去，「但沒辦法給他最後的擁抱，連說再見都沒有辦法，好心痛。」她說，他的爸爸為了不讓他再痛苦，得到解脫，最後才忍痛「讓他走吧！」

男童母親表示，男童的死亡證明記載死因是腦瘤，但也附註是「新冠肺炎患者」，葬儀社業者也表示，男童後事都以確診死亡規格防護與處理，應適用確診死亡相關規定；縣議員陳銌銌希望縣府及中央讓男童適用確診死亡，獲得相關醫療補助。