台中清水國民暨兒童運動中心施工中 2024年8月完工

台中市清水區重大建設「清水國民暨兒童運動中心」今年初開工，許多人關心施工進度，台中市議長張清照今天和中市建設局長陳大田實勘了解，在完成地質探測、整地後，正進行「大開挖」，張清照拜託市府加快腳步，陳大田允諾會如質如期在2024年8月底完工。

清水運動中心斥資6.3億元，是海線第一座，也是台中市第一座專為兒童規畫設置的運動中心，清水國運中心今年初開工，上萬平方公尺的基地在圍籬內施工，很多民眾好奇關心施工進度，並期待能早日完工。

清水國運中心是議長張清照努力爭取，他關心施工進度，今天邀建設局到場說明勘查，建設局長陳大田說，開工典禮後先進行地質鑽探、考古挖掘與側溝改善等前期作業，較少大型機具與車輛進出，才讓民眾誤會工程未進行，這是大型工程必要的謹慎作業，目前已進入大開挖，會加緊施工。

清水國民暨兒童運動中心規畫興建地上4樓鋼骨與鋼筋混凝土結構，有專屬兒童的運動空間，另提供大人、小孩都可使用的多功能運動場與羽球、籃球場與游泳池等，還有體適能中心與媽媽們喜愛的韻律教室，讓媽媽可以帶孩子來運動時，自己也可安排課程健身；也善用廣場空間與露台，設置環場的散步道，也可眺望海線風光，並有商場空間增加方便性。