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影／豐原大道自來水施工封路 住戶店家抗議生計受影響

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
自來水公司中區工程處在豐原區豐原大道施工，住戶與店家抗議封路久，影響出入和生計，水公司人員（左）今天向住戶致歉。記者游振昇／攝影
自來水公司中區工程處在豐原區豐原大道施工，住戶與店家抗議封路久，影響出入和生計，水公司人員（左）今天向住戶致歉。記者游振昇／攝影

自來水公司在台中豐原區豐原大道施工，其中180公尺長路段、20多戶住戶和店家抗議，封路已2個多月，他們出入不便，轎車無法進出，生意幾乎歸零，台中市議員陳清龍今天在場協調，水公司承諾，今天下班前先簡易施工讓住戶和店家可進出，本周六完工。

台中市議員陳清龍接獲住戶和店家陳情指出，自來水公司在豐原大道施工已2個多月，封路期間，住戶出入不便，店家幾乎無法做生意，水公司曾說完工日期卻跳票，施工前也未告知住戶與店家，店家在疫情下還要繳房租，現在施工封路，對生計是雪上加霜，陳清龍已請店家提出資料，他要求自來水公司研擬補貼方案。

豐原大道施工受影響的店家多，其中經營汽車百貨的張姓女子說，她們開店33年，現在因施工幾乎無法做生意，偶爾有客人車停很遠，再走路到店面購物，但營業損失嚴重，租金壓力更大，還有客人以為她們已停業；另一名汽車修配廠業者說，他們2個多月無法做生意，也2個月沒發員工薪水，出入不便，這段時間像犯人被關。

另一名冰店老板娘表示，她今年二月才做生意，投下成本，卻遇到施工2個多月，無法做生意，她抱怨施工單位，應提前通知住戶或店家工期，減少眾人損失。

自來水公司中區工程處副處長趙文燦與主任江東陽今天到場向住戶與店家說明並致歉，趙文燦承諾，今天下班前，讓施工人員完成簡易鋪設，讓住戶車輛可出入，本周六前完工，住戶和店家要求賠償損失，趙文燦表示，會將眾人意見帶回反應研議。

江東陽表示，豐原大道備援幹管工程施工範圍約1.5公里，此段180公尺原本在住戶和店家前有鋪簡易出入板，最近要挖管，挖掘面積4公尺寬、4.5公尺深，為確保安全才先撤掉簡易出入板。

自來水公司中區工程處在豐原區豐原大道施工，住戶與店家抗議封路久，影響出入和生計，中市議員陳清龍今天到場協調。記者游振昇／攝影
自來水公司中區工程處在豐原區豐原大道施工，住戶與店家抗議封路久，影響出入和生計，中市議員陳清龍今天到場協調。記者游振昇／攝影
自來水公司中區工程處在豐原區豐原大道施工，住戶與店家抗議封路久，影響出入和生計。記者游振昇／攝影
自來水公司中區工程處在豐原區豐原大道施工，住戶與店家抗議封路久，影響出入和生計。記者游振昇／攝影

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