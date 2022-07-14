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國旅補助15日上路 中市飯店推住房專案搶商機

中央社／ 台中14日電

悠遊國旅補助方案15日起上路，台中市多家飯店推出暑期住房專案，搶攻親子出遊及國旅補助商機，有業者打造綠地露營風，也有贈送科博館門票來趟知性之旅。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，觀光旅遊業尤受衝擊，交通部祭出國旅補助方案，希望透過補助鼓勵國人出遊，提振國內旅遊市場，正值暑假期間，因應悠遊國旅補助明天起實施，台中市飯店業者紛推出暑期住房專案搶攻國旅商機。

台中長榮酒店今天告訴中央社記者，特別將大廳打造成綠地露營風，還推出夏日限定的霜淇淋迷你機及可暢遊各種懷舊童玩的拾光回憶商店，入住後可擁有德國知名品牌Hape玩具，退房更可將整組玩具直接帶回家，自由行旅客搭配國旅補助，可享平日（週日至週四）每房最高補助新台幣1300元。

國立自然科學博物館是台中旅遊熱門景點及寓教於樂的休閒場所，台中福華大飯店則在8月31日前推出「科博探險趣住房專案」，業者表示，依入住人數贈送早餐及科博館展示場門票，每房並加贈「豪吧電子抵用券」200元1張。

台中日月千禧酒店指出，暑假期間特別搭配母集團新加坡千禧酒店及度假村吉祥物「水獺禧仔」推出「與禧仔共享午茶時光」住房專案，每房贈禧仔玩偶1隻及禧仔雙人下午茶組。

星享道酒店集團表示，搭配國旅補助，不用千元就可入住文華道會館及旗津道沙灘酒店，加碼送早餐、逢甲夜市小吃券或啤酒，15日以後入住，每房加贈最高500元折價券，不用花大錢就能輕鬆度假。

國旅補助

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