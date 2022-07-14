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台中BNT又現搶打潮！文心森林站70劑秒殺
中央成人BNT存量不多，台中昨經中央再補撥2940劑，剩4040劑，今集中到文心森林公園接種站、東協廣場假日接種站施打，不少家長憂青少年第三劑追加劑僅能打BNT成人劑型，恐淪為疫苗孤兒，今天帶孩子衝文心森林公園接種站，成人也來搶打，半小時搶光70劑。
台中市衛生局說明，因中央成人BNT庫存不多，能夠下到縣市政府只有一點點，統計台中到昨天上午僅剩1100劑，中央到貨2940劑，但還是不夠，持續爭取中。
衛生局說明，成人BNT經緊急撥補，文心森林公園接種站今明兩天各限60劑、16日、17日假日各限90劑，東協廣場假日接種站17日限量90劑，下周滾動調整供應量。
負責文心森林公園接種站的診所醫師施勝桓說，青少年第三劑只能打BNT成人劑型，台中市雖疫情趨緩，但很多家長憂心台中單日確診數有3000多人，加上BA.4、BA.5來襲，近日得知BNT成人劑型快用完，帶孩子衝接種站搶打BNT。
施勝桓指出，文心森林公園接種站昨天42劑全數打完，還有6人向隅，今天釋出限量60劑，接種站努力抽到70劑，還是有人向隅，明天到周日都還有，成人也建議改打其他疫苗，把BNT優先留給青少年。
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