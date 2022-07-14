台中潭子區潭興立體停車場興建工程上梁 今年底完工

台中市潭興立體停車場興建工程，以綠建築設計導入大自然意象，總建設經費達2億9000萬元，今天舉行上梁典禮，預計今年底完工，明年啟用，可提供約300席汽車停車位及111格機車停車位，增加車輛停放空間。

台中市長盧秀燕今天主持上梁典禮表示，她上任後要求開不了的要開工，潭興立體停車場原本規劃地上3樓，後來查覺不夠，盤點後加倍蓋，從3樓增到6樓，停車格也加倍，她說台中市是全國第二大都市，停車場不足，因此市府正興建27座停車場，提供上萬個停車位，總經費98億元，她說都市發展中，蓋停車場可滿足市民需求，是重要施政方向。

中市府為因應地方民意需求，規劃將潭興路三段及興華二路旁的平面停車場興闢為地下一層至地上6層立體停車場，總建設經費2億9000萬元，其中5149萬5000元為中央前瞻計畫補助，市府自籌2億3850萬5000元，提供區域更多停車空間外，健全潭子區交通機能，改善車輛違規停放問題。

潭子區包括產業、交通、環境升級等重大建設都逐步到位，吸引大量移入人口，交通局打造的潭興立體停車場基地，鄰近潭子工業區及潭子火車站、潭子運動公園及潭子國民暨兒童運動中心等公共設。

周邊主要為商業區及住宅區，生活機能便利、人口稠密，停車場預計年底完工後，將可紓解停車需求； 交通局表示，此案以高標準耐震法規及優良結構系統進行結構設計，並以友善停車位為目標，塑造無障礙友善環境。

整體設計亮點，導入智慧建築及綠建築（低碳、節能、減廢、環保）概念，透過建築手法，將山景綠林、大自然的意象帶進都市裡，為繁忙的都市中增添緩和的視覺及喘息的空間，外牆植栽可降低噪音亦能柔和視覺感受能降低空氣汙染及熱島效應、又兼顧都市景觀。