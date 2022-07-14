協助在學青年就業準備 中市勞工局舉辦兩梯次研習營

台中市政府勞工局為協助在學青年完善就業準備及提升職場競爭力，分別在8月9、10日及9月3、4日規畫兩梯次的「青年職涯品牌行銷研習營」，盼透過牌卡互動，探索職涯、傳授履歷撰寫及面試技巧等求職秘訣，以及分組競賽，讓參加者相互學習成長。 即日起開放報名，歡迎設籍台中市及就讀台中大專院校在學青年踴躍報名。

局長張大春說，研習營整合各項求職前必備技能如履歷健診、面試技巧指導、自我行銷、探索職涯等內容，讓參與青年在兩天一夜的活動中學習盤點自我優勢、做好求職準備。

他說，受疫情影響，視訊面試成為企業徵才趨勢，活動中也教導青年製作影音履歷及視訊面試技巧，強化職涯競爭力。

此外，為增加青年求職信心、瞭解產業現況，還特別規劃「世代交流座談會」，邀請知名知識型YouTuber「啾啾鞋」和已就業青年，分享職場歷練及新世代職涯所需的能力及特質，以學長姊提攜及傳承方式，增進青年們的求職信心。