快訊

高雄某高中爆女師被學生性騷 反遭議論「被摸一下會怎樣」幾近崩潰

教育部拍板台首大全面停招 近300學生提前分發安置

又跌了！日幣臺銀匯價低見0.22元 即時匯率已達0.21

聽新聞
test
0:00 / 0:00

協助在學青年就業準備 中市勞工局舉辦兩梯次研習營

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府勞工局為協助在學青年完善就業準備及提升職場競爭力，分別在8月9、10日及9月3、4日規畫兩梯次的「青年職涯品牌行銷研習營」。圖／台中市勞工局提供
台中市政府勞工局為協助在學青年完善就業準備及提升職場競爭力，分別在8月9、10日及9月3、4日規畫兩梯次的「青年職涯品牌行銷研習營」。圖／台中市勞工局提供

台中市政府勞工局為協助在學青年完善就業準備及提升職場競爭力，分別在8月9、10日及9月3、4日規畫兩梯次的「青年職涯品牌行銷研習營」，盼透過牌卡互動，探索職涯、傳授履歷撰寫及面試技巧等求職秘訣，以及分組競賽，讓參加者相互學習成長。 即日起開放報名，歡迎設籍台中市及就讀台中大專院校在學青年踴躍報名。

局長張大春說，研習營整合各項求職前必備技能如履歷健診、面試技巧指導、自我行銷、探索職涯等內容，讓參與青年在兩天一夜的活動中學習盤點自我優勢、做好求職準備。

他說，受疫情影響，視訊面試成為企業徵才趨勢，活動中也教導青年製作影音履歷及視訊面試技巧，強化職涯競爭力。

此外，為增加青年求職信心、瞭解產業現況，還特別規劃「世代交流座談會」，邀請知名知識型YouTuber「啾啾鞋」和已就業青年，分享職場歷練及新世代職涯所需的能力及特質，以學長姊提攜及傳承方式，增進青年們的求職信心。

台中市就業服務處指出，研習營第一梯次8月9、10日，第二梯次9月3、4日，歡迎青年們來一趟跨世代之旅。參加者還可參加抽獎，有機會獲得藍牙喇叭及Apple Watch等大獎，歡迎踴躍揪團參加，報名請上「就業服務一鍵Catch管理平台」(https://reurl.cc/Gx3yNx )，洽詢專線0978-889755張專員；或打（04）22289111轉36100。

台中市政府勞工局為協助在學青年完善就業準備及提升職場競爭力，分別在8月9、10日及9月3、4日規畫兩梯次的「青年職涯品牌行銷研習營」。圖／台中市勞工局提供
台中市政府勞工局為協助在學青年完善就業準備及提升職場競爭力，分別在8月9、10日及9月3、4日規畫兩梯次的「青年職涯品牌行銷研習營」。圖／台中市勞工局提供
台中市政府勞工局為協助在學青年完善就業準備及提升職場競爭力，分別在8月9、10日及9月3、4日規畫兩梯次的「青年職涯品牌行銷研習營」。圖／台中市勞工局提供
台中市政府勞工局為協助在學青年完善就業準備及提升職場競爭力，分別在8月9、10日及9月3、4日規畫兩梯次的「青年職涯品牌行銷研習營」。圖／台中市勞工局提供

延伸閱讀

新北專勤隊破獲北部最大非法仲介集團 31間企業社涉案

「陽過」求職被歧視 上海大批農民工變遊民 寄居火車站、公園

提升校園師資、課程 中市教師卓越社群分享教學成果

大陸「陽過者」求職受歧視 農民工成群流浪

相關新聞

影／豐原大道自來水施工封路 住戶店家抗議生計受影響

自來水公司在台中豐原區豐原大道施工，其中180公尺長路段、20多戶住戶和店家抗議，封路已2個多月，他們出入不便，轎車無法...

台中BNT又現搶打潮！文心森林站70劑秒殺

中央成人BNT存量不多，台中昨經中央再補撥2940劑，剩4040劑，今集中到文心森林公園接種站、東協廣場假日接種站施打，...

台中潭子區潭興立體停車場興建工程上梁 今年底完工

台中市潭興立體停車場興建工程，以綠建築設計導入大自然意象，總建設經費達2億9000萬元，今天舉行上梁典禮，預計今年底完工...

協助在學青年就業準備 中市勞工局舉辦兩梯次研習營

台中市政府勞工局為協助在學青年完善就業準備及提升職場競爭力，分別在8月9、10日及9月3、4日規畫兩梯次的「青年職涯品牌...

台中火車站人行道 車阻裝置擋輪椅

台中火車站機車違停亂象多，台鐵在東區大智北路旁人行道入口裝設車阻，禁止機車人行道違停，卻妨礙輪椅族通行，甚至得推著輪椅上...

高美濕地設二枚貝復育區 民眾採捕將罰5～25萬元

台中高美濕地為知名觀光景點，也是野生動物保護區，農委會水產試驗所監測貝類資源，發現貝類資源量不足，中市農業局因而在「永續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。