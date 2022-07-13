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農水署彰化管理處處長接任人選出爐 16日交接

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
農水署彰化管理處處長劉淑華（如圖）即將屆齡退休，新處長是農委會簡任技正陳文祺，將於16日上午舉行新舊處長交接儀式。圖／農水署彰化管理處提供
農水署彰化管理處處長劉淑華（如圖）即將屆齡退休，新處長是農委會簡任技正陳文祺，將於16日上午舉行新舊處長交接儀式。圖／農水署彰化管理處提供

農田水利署彰化管理處處長劉淑華即將屆齡退休，原傳聞有公務人員資格的彰化縣議員黃盛祿可能出任，不過最近派令下來，將接任者是農委會簡任技正陳文祺，由於改制前的水利會被視為輔選重要組織，對於接任者也引發地方關注。

農水署彰化管理處將於16日上午舉行新舊處長交接儀式，新處長陳文祺的派令已確定，陳文祺目前是農委會副主委陳添壽的辦公室秘書，也曾在未改制前的農田水利處擔任經營發展科科長。

由於日前曾傳出，有公務人員資格的民進黨籍縣議員黃盛祿可能出任彰化管理處處長，黃盛祿的舅舅是總統府資政、詩人吳晟，表妹是吳音寧，曾任溪州鄉長，今年爭取連任議員，卻在黨內初選意外出局，黃盛祿日前也不否認，地方早傳聞他可能接任，不過他並沒被徵詢是否有出任意願。

以往水利會被視為地方輔選重要組織，但2020年全省農田水利會被中央改制後，彰化農田水利會成為農田水利署彰化管理處，並由當時的總幹事劉淑華任第一任處長，新舊制無縫接軌，由於今年11月即將舉行五合一選舉，新任處長動向也倍受地方矚目。

農田水利會 農委會

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