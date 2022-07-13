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后里長照機構提高預算至4.3億元 9月招標

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今年5月，立委楊瓊瓔邀集相關部會討論，緊盯豐原醫院計畫工程總經費盡速核定，並要求豐原醫院及營建署盡速辦理工程發包作業。圖／立法委員楊瓊瓔提供
今年5月，立委楊瓊瓔邀集相關部會討論，緊盯豐原醫院計畫工程總經費盡速核定，並要求豐原醫院及營建署盡速辦理工程發包作業。圖／立法委員楊瓊瓔提供

后里月眉糖廠的製糖工場有112年歷史，部分土地出租給衛福部豐原醫院，規劃長照機構與后里醫院進駐。因物價、缺工等因素，后里醫院總經費增加至15億元，送國發會審議中；長照機構也增加預算，投入4.3億元，9月將招標，力拚今年底動工。

立委莊競程、前立委洪慈庸及市議員王朝坤今邀集醫福會、豐原醫院召開會議，洪慈庸表示，今年3月行政院公共工程委員會審議后里醫院需調高經費，增加4億元至15億，周一由衛福部審查並修正新計畫，預計下月送國發會審議，希望達成2024年開工目標。

洪慈庸指出，住宿型長照機構部分，今年5月衛福部長照司同意增加1.3億元，總計投入4.3億經費，現正辦理建築執照作業，預計9月招標，力拚今年底能動工。

立委楊瓊瓔則說，規劃200床的后里長照機構新建工程，她多次召集相關單位討論協調，最後順利增加預算；后里醫院興建計畫因工程經費超過10億元，屬中長程個案計畫，重新評估後再送國發會審議。

楊瓊瓔強調，繼續在中央爭取「帶頭拚」，緊盯豐原醫院計畫工程總經費盡速核定，並要求豐原醫院及營建署盡速辦理工程發包作業，透過后里分院及長照機構設立，保障在地民眾緊急需求時的黃金治療時間。

立委莊競程、前立委洪慈庸及市議員王朝坤今邀集醫福會、豐原醫院召開會議，關心后里醫院與長照機構進度。圖／洪慈庸辦公室提供
立委莊競程、前立委洪慈庸及市議員王朝坤今邀集醫福會、豐原醫院召開會議，關心后里醫院與長照機構進度。圖／洪慈庸辦公室提供

后里 長照 洪慈庸

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