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偏鄉老人就醫難 藍委許淑華聯手企業捐醫療巡迴車
立委許淑華今天聯手皇穹陵紀念花園及彰化縣成功獅子會，捐贈名間鄉衛生所醫療巡迴服務車及名間國中直笛、南投市光華國小手風琴等樂器，提升老人醫療服務品質，並讓學生獲得更多學習機會。
許淑華說，名間鄉老人人口多，衛生所為普及並照顧鄉內老人，會定期醫療巡迴服務，希望改善偏遠地區老人交通不便，無法就醫困境。她尋求皇穹陵紀念花園協助，捐贈醫療巡迴服務車，透過巡迴醫療服務，讓老人家有更好的醫療照護，子女工作也減少後顧之憂。
南投縣國中小學積極培養學生的人文藝術素養，相對於都會區教育資源充足，南投縣學生分配的教育資源有明顯落差。
許淑華希望學生在基本課業外，也能加強才藝學習，引介彰化縣國際獅子會協助，今天捐贈名間國中直笛、光華國小定音鼓及手風琴，支持學校樂團發展，幫助學生在課業外培養興趣和專長。
許淑華說，企業和獅子會的愛心捐贈，弭補政府公務預算不足，希望能結合更多的企業，挹注更多資源幫助學生多元發展。
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