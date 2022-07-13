大里藝術廣場復活節島藝術展 摩艾像帶神祕氛圍
正值暑假，台中大里藝術廣場15日起至10月31日，將在中庭廣場舉辦「復活節島 Dum Dum出沒」裝置藝術展，以34尊摩艾石像打造，要讓大眾感受復活節島的神祕氛圍。
台中大里藝術廣場今天發布新聞稿表示，外型獨特且具有神祕色彩的「摩艾石像（moais）」，一直是復活節島（Easter Island）的知名地景，大里藝術廣場與Merci design聯手打造大型摩艾像舉辦「復活節島 DumDum出沒」裝置藝術展。
大里藝術廣場指出，裝置藝術展以34尊高矮、造型不一的摩艾石像設計而成，在大里藝術廣場中庭，民眾不但可以穿梭其中，還可與摩艾像合影；從空拍角度看，更可發現摩艾石像依照比例，在長40公尺、寬25公尺的廣場呈現弧形排列。
主辦單位表示，裝置藝術展期自7月15日起至10月31日止，暑假人潮眾多，提醒民眾拍照時仍需保持適當社交距離、勤洗手與戴口罩，也注意不要破壞展品、配合垃圾不落地，且園區內全面禁菸，請大家共同維護好環境，讓更多人能親近裝置藝術。
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