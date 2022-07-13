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國4潭子交流道通車流量增 中市府調號誌時制解堵車

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
國道四號台中潭子交流道階段性通車後，豐興路二段、潭子聯絡道路口幹道車流量明顯增多，時有堵車等狀況發生。圖／台中市政府提供
國道四號台中潭子交流道階段性通車後，豐興路二段、潭子聯絡道路口幹道車流量明顯增多，時有堵車等狀況發生。圖／台中市政府提供

國道4號台中潭子交流道階段性通車後，豐興路、福貴路口幹道車流量明顯增多，時有堵車等狀況發生；台中市政府交通局持續觀察路況，滾動調整沿線20處紅綠燈時制，順暢車流，解決該區鄰近路段，交通尖峰時刻壅塞情形。

國道4號潭子交流道，農曆年前階段性通車，高速公路路網更便利潭子地區，但也伴隨大量車潮湧入鄰近道路，原有交通號誌措施已無法滿足新型態交通狀況，尖峰時段更容易發生車流堵塞。

台中市交通局表示，潭子交流道通車前，即已先檢視車流狀況，並持續觀察通車後的路況動態，滾動調整鄰近幹道路段連鎖、整體路網號誌時制，如福貴路、豐興路、仁愛路等，另於福貴、潭陽路口新增紅燈左轉保護時項，提升路口舒緩效率及安全性。

中市交通局長葉昭甫表示，另為提升號誌設施穩定性，交通局也汰換鄰近路口號誌控制器，並於鄰近8處路口號誌，增設行車黃燈且兼具紅燈倒數計時設備，讓駕駛人能更清楚號誌時相變換時間，減緩等候紅燈時間的焦躁感。

幾經調整後，潭子交流道鄰近幹道及路網車流大致保持順暢，各路口支道尖峰時段壅塞情形大幅降低，路口設施穩定性提升，交通狀況明顯改善；交通局表示，將持續觀察該路段車流變化並滾動檢討，提供順暢、安全的交通環境。

台中市交通局於福貴、潭陽路口，新增紅燈左轉保護時項，提升路口舒緩效率及安全性。圖／台中市政府提供
台中市交通局於福貴、潭陽路口，新增紅燈左轉保護時項，提升路口舒緩效率及安全性。圖／台中市政府提供

國道 台中市

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