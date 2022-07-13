影／后里圖書館改建重開放 增設音樂主題區

台中首座結合在地文化產業薩克斯風樂器並以「音樂」為主題的后里圖書館，在市府與在地企業合作下，歷經5個月工期空間改造後重啟，市長盧秀燕今天主持重新開館啟用典禮，和市民迎接安全、友善、無障礙、全齡化的多功能閱讀空間。

盧秀燕表示，市府團隊以「以人為本」的核心價值長期推動閱讀，今年倍增購書預算至1億元，也積極興建圖書館、優化老舊館舍，希望提供市民更友善、安全、便捷、優質的閱覽空間和服務。

她說除了全國第一座美術館與圖書館共構的建築、世界級圖書館「台中綠美圖」，還有擴建閱讀小白宮之稱的外埔圖書館、增設太平坪林圖書館二樓青少年閱讀空間，日前開幕啟用的大雅區上楓圖書館、北屯區興安圖書館。

考量中科后里園區大廠進駐，就業人口增加，民眾對閱讀能量需求日增，再將后里圖書館內部空間及設備優化升級，台中市文化局表示，后里圖書館是陪伴在地民眾生活和成長的重要場所，原有館舍及設備老舊，由市府編列經費450萬元及在地企業「豐興鋼鐵」及家族挹注200萬元，攜手打造一座以融入在地產業特色的社區公共圖書館。

中市圖表示，為響應聯合國永續發展目標（SDGs）優質教育，后里圖書館以「音樂」為館藏發展特色，館內採分齡分眾設計，規劃兒童閱讀區、親子共讀區、樂齡閱讀區、期刊報紙區、青少年閱讀區、親子廁所及優化哺集乳室等。

為結合地方文化產業，增設「音樂主題區」，收藏音樂圖書、樂譜及視聽資料等圖書，展示「薩克斯風」樂器，是一座充分融合后里在地產業特色文化與特色館藏「音樂」的圖書館，提供市民更友善舒適、亮麗的休閒閱讀環境。