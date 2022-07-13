快訊

危害公安就查處！北市狂拆8699違建 阿扁條款明年失效

新警署長人事「折衝」發布 刑事局李西河、保一陳耀南

影／后里圖書館改建重開放 增設音樂主題區

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中后里圖書館改建後今天重啟，增設音樂主題區，並展示當地特色薩克斯風。記者游振昇／攝影
台中后里圖書館改建後今天重啟，增設音樂主題區，並展示當地特色薩克斯風。記者游振昇／攝影

台中首座結合在地文化產業薩克斯風樂器並以「音樂」為主題的后里圖書館，在市府與在地企業合作下，歷經5個月工期空間改造後重啟，市長盧秀燕今天主持重新開館啟用典禮，和市民迎接安全、友善、無障礙、全齡化的多功能閱讀空間。

盧秀燕表示，市府團隊以「以人為本」的核心價值長期推動閱讀，今年倍增購書預算至1億元，也積極興建圖書館、優化老舊館舍，希望提供市民更友善、安全、便捷、優質的閱覽空間和服務。

她說除了全國第一座美術館與圖書館共構的建築、世界級圖書館「台中綠美圖」，還有擴建閱讀小白宮之稱的外埔圖書館、增設太平坪林圖書館二樓青少年閱讀空間，日前開幕啟用的大雅區上楓圖書館、北屯區興安圖書館。

考量中科后里園區大廠進駐，就業人口增加，民眾對閱讀能量需求日增，再將后里圖書館內部空間及設備優化升級，台中市文化局表示，后里圖書館是陪伴在地民眾生活和成長的重要場所，原有館舍及設備老舊，由市府編列經費450萬元及在地企業「豐興鋼鐵」及家族挹注200萬元，攜手打造一座以融入在地產業特色的社區公共圖書館。

中市圖表示，為響應聯合國永續發展目標（SDGs）優質教育，后里圖書館以「音樂」為館藏發展特色，館內採分齡分眾設計，規劃兒童閱讀區、親子共讀區、樂齡閱讀區、期刊報紙區、青少年閱讀區、親子廁所及優化哺集乳室等。

為結合地方文化產業，增設「音樂主題區」，收藏音樂圖書、樂譜及視聽資料等圖書，展示「薩克斯風」樂器，是一座充分融合后里在地產業特色文化與特色館藏「音樂」的圖書館，提供市民更友善舒適、亮麗的休閒閱讀環境。

中市圖表示，空間改造後后里圖書館有閱覽座位100席及圖書10萬冊、期刊70種，閱讀桌面增設22個插座，及自助借還書機、手機app借書，提供人本、便捷、智慧及科技的服務。

台中后里圖書館改建後今天重啟，增設音樂主題區，並展示當地特色薩克斯風。記者游振昇／攝影
台中后里圖書館改建後今天重啟，增設音樂主題區，並展示當地特色薩克斯風。記者游振昇／攝影
台中后里圖書館改建後今天重啟，增設音樂主題區，並展示當地特色薩克斯風。記者游振昇／攝影
台中后里圖書館改建後今天重啟，增設音樂主題區，並展示當地特色薩克斯風。記者游振昇／攝影
台中后里圖書館改建後今天重啟，增設音樂主題區，並展示當地特色薩克斯風。記者游振昇／攝影
台中后里圖書館改建後今天重啟，增設音樂主題區，並展示當地特色薩克斯風。記者游振昇／攝影

圖書館 后里

延伸閱讀

安倍晉三效應 盧秀燕行程現場警力加嚴密

台中確診+3941 老人第4劑疫苗覆蓋「六都第一」

蔡其昌、陳時中發表新書 盧秀燕：祝兩位好友暢銷大賣

中市府積極清淤溝渠防積水 盧秀燕視察感謝無名英雄

相關新聞

安倍晉三效應 盧秀燕行程現場警力加嚴密

日本前首相安倍晉三本月8日在日本遇襲，被槍擊身亡，國內已出現安倍晉三效應，台中市長盧秀燕今天下午的活動，警力加嚴密，制服...

台中BNT今現搶打潮！衛生局緊急撥補 中央將到貨2940劑

台中BNT疫苗僅剩一千多劑，由於青少年第三劑追加劑只能打BNT成人劑型，很多家長憂孩子成疫苗孤兒，今天衝文心森林公園接種...

竹山秀傳榮院謝輝龍致力偏鄉醫療 獲頒衛福專業獎章

竹山秀傳榮譽院長謝輝龍長期致力偏鄉醫療服務，今年3月卸下院長重任以來，仍持續為鄉親看診，獲衛福部頒發三等衛生福利專業獎章...

台中火車站人行道車阻 擋違停機車也擋輪椅族

台中火車站前違停機車多，台鐵局在東區大智北路旁的人行道入口裝設車阻，阻擋機車行駛上人行道停車，也阻擋輪椅族的通行權利，輪...

中市府積極清淤溝渠防積水 盧秀燕視察感謝無名英雄

為防範梅雨、夏季颱風季強降雨造成淹水，台中市長盧秀燕今早至龍井區東海商圈，視察水溝清淤作業，感謝清潔頂著熱天、忍受惡臭在...

南投文資小旅行啟動 大小遊客武德殿體驗習字磚

南投縣文化局「文資小旅行」今天啟動，帶領遊客走訪南投市稅務出張所、藍田書院等古蹟、歷史建築，並動手捏麵人、品嘗紅龜粿，參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。