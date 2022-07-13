安倍晉三效應 盧秀燕行程現場警力加嚴密

日本前首相安倍晉三本月8日在日本遇襲，被槍擊身亡，國內已出現安倍晉三效應，台中市長盧秀燕今天下午的活動，警力加嚴密，制服和便衣員警更靠近盧秀燕，大甲警分局長吳燕山在場全程緊盯，眼觀四面，耳聽八方。

台中市長盧秀燕今天下午到后里參加圖書館改建重啟典禮，盧秀燕還沒到場前，大甲警分局警力已在附近各路口交通指揮，分局長吳燕山也提前在場了解治安交安情形。

台中市長到訪的勤務，各警勤區原本都安排分局長或副分局長帶隊在場維安，但警力都和市長保持一段距離，避免影響市長親民距離，今天下午大甲分局的市長勤務，安排更多警力，包括刑警和便衣員警到場，制服警力距離市長位置約3公尺，比以前更近，不再是遠距離守望。