竹山秀傳榮院謝輝龍致力偏鄉醫療 獲頒衛福專業獎章

竹山秀傳榮譽院長謝輝龍長期致力偏鄉醫療服務，今年3月卸下院長重任以來，仍持續為鄉親看診，獲衛福部頒發三等衛生福利專業獎章，表彰其服務南投奉獻醫療35年，共同為縣民營造安心健康的生活環境。

南投縣政府表示，衛生福利專業獎章主要是表彰社會各界對衛生醫療或社會福利領域具有貢獻人士，今年推薦仍十分踴躍，在專業獎章部分，衛福部審查小組從受推薦人中審慎評選，選出最具貢獻者，最終核定竹山秀傳醫院榮譽院長謝輝龍獲頒三等衛生福利專業獎章。

謝輝龍獲選事蹟主要是長期致力偏鄉醫療服務，自1997年5月返鄉籌設竹山秀傳醫院，2021年12月改制竹山秀傳2009年起為提升急性醫療服務量能，積極爭取南投中度急診急救中心，醫療社團法人；1999年921大地震後醫院受創嚴重，撤離病患，設5個急救站、2間開刀房處理危急狀況至91年醫院重建完成，2003年成立玉山醫療隊；2021年與中國醫藥大學醫學中心執行醫中計畫，通過中度急救責任醫院評鑑，並設立偏鄉遠距耳鼻喉科、皮膚科專科門診及成立心導管室。