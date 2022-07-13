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中市府積極清淤溝渠防積水 盧秀燕視察感謝無名英雄

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中人口、商圈眾多，未做好油水分離作業，易導致溝於積累淤泥油塊。記者劉柏均／攝影
台中人口、商圈眾多，未做好油水分離作業，易導致溝於積累淤泥油塊。記者劉柏均／攝影

為防範梅雨、夏季颱風季強降雨造成淹水，台中市長盧秀燕今早至龍井區東海商圈，視察水溝清淤作業，感謝清潔頂著熱天、忍受惡臭在路邊清淤，也呼籲商圈店家做好油水分離，民眾勿隨意丟菸蒂、垃圾，以免下水道阻塞。

台中近來強降雨多，甚至曾1小時內降下100毫米雨量，導致部分低窪或有溝渠阻塞處，屢傳出積、淹水災情；台中市長盧秀燕今早至龍井東海商圈，視察水溝清淤作業。

盧秀燕表示，台中為全國第二大城市，商業繁榮、人口數多，下水道常有油污積淤問題，台中目前約有456處易積水處，環保局清潔隊會定期清淤，其他地區則由民眾或里長通報，一年接獲約7000件，年平均清淤長度約達1500公里，相當於台灣頭尾來回3、4趟的長度。

東海商圈為餐飲、商店街及住宅密集區，地下水溝易因油污等淤積阻塞，台中市環保局清潔隊定時清淤作業時，會先利用五用氣體偵測器、管中攝影機設備查看溝渠內狀況，確認無異常氣體，才開始油塊清淤工作，確保人員安全。

中市環保局長陳宏益提到，已通知全市27區清潔隊，全面巡檢、疏通456處列管易阻塞積水路段側溝，並做好垃圾收運、道路清掃、水肥抽運及公共區域防疫消毒等工作。

盧秀燕感謝清潔隊同仁辛勞，平時忍受惡臭及高溫，趴在地上辛苦清淤，只為用心維護城市；盧秀燕也提醒店家，做生意很重要，廢棄油水分離也很重要，也請民眾勿隨意丟棄菸蒂、垃圾，避免下水道阻塞，「一旦淹水，市民受災、大家都受災。」

台中市長盧秀燕今早視察清潔隊溝渠清淤作業，感謝無名英雄付出。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今早視察清潔隊溝渠清淤作業，感謝無名英雄付出。記者劉柏均／攝影

盧秀燕 台中市長 淹水

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