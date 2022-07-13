南投文資小旅行啟動 大小遊客武德殿體驗習字磚

南投縣文化局「文資小旅行」今天啟動，帶領遊客走訪南投市稅務出張所、藍田書院等古蹟、歷史建築，並動手捏麵人、品嘗紅龜粿，參加民眾意猶未盡，希望文化局多舉辦相關的文化導覽活動，讓更多南投子弟深度認識家鄉。

「文資小旅行」今天上午由南投文化園區武德殿出發，陸續走訪南投稅務出張所、藍田書院、配天宮、南投戲院、龍泉寺、民權市場等地，並由文化資產導覽志工為民眾解說。

張小姐說，自己是南投人，對藍田書院、稅務出張所等古蹟也熟悉，卻很少實際走入，並認識這些古蹟的歷史，稅務出張所曾是南投市公所、南投警分局所在地，現在轉型經營文創，經由解說，過往歷史浮現眼前。南投戲院也讓她重溫青少年時期看電影的樂趣。

林小姐說，今日參訪的內容都是平日生活中不太有機會接觸到的體驗，也讓孩子了解南投在地的歷史人文。張姓學生在習字磚上練習毛筆字後直呼有趣，也提到今天接觸到許多有關歷史性的內容很開心，並表示想效法古人節省的精神，習字磚對於現在的地球具有很大的環保意義。