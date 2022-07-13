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南投文資小旅行啟動 大小遊客武德殿體驗習字磚

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
陶製習字磚可練習書法又環保，讓參與的學生相當感興趣。圖／南投縣文化局提供
陶製習字磚可練習書法又環保，讓參與的學生相當感興趣。圖／南投縣文化局提供

南投文化局「文資小旅行」今天啟動，帶領遊客走訪南投市稅務出張所、藍田書院等古蹟、歷史建築，並動手捏麵人、品嘗紅龜粿，參加民眾意猶未盡，希望文化局多舉辦相關的文化導覽活動，讓更多南投子弟深度認識家鄉。

「文資小旅行」今天上午由南投文化園區武德殿出發，陸續走訪南投稅務出張所、藍田書院、配天宮、南投戲院、龍泉寺、民權市場等地，並由文化資產導覽志工為民眾解說。

張小姐說，自己是南投人，對藍田書院、稅務出張所等古蹟也熟悉，卻很少實際走入，並認識這些古蹟的歷史，稅務出張所曾是南投市公所、南投警分局所在地，現在轉型經營文創，經由解說，過往歷史浮現眼前。南投戲院也讓她重溫青少年時期看電影的樂趣。

林小姐說，今日參訪的內容都是平日生活中不太有機會接觸到的體驗，也讓孩子了解南投在地的歷史人文。張姓學生在習字磚上練習毛筆字後直呼有趣，也提到今天接觸到許多有關歷史性的內容很開心，並表示想效法古人節省的精神，習字磚對於現在的地球具有很大的環保意義。

文化局科長呂建蒼說，這次文資小旅行從武德殿出發，武德殿收藏許多別具意義的文物，比如南投陶三寶的陶缸、習字磚，以及全台僅存兩座的陶棺，有一座就保存在此；南投稅務出張所及藍田書院等文化古蹟，每一站也都有導覽志工做深度解說，並安排捏麵人及紅龜粿的DIY手作活動，文化局也將籌辦後續的文資小旅行，並安排到其他鄉鎮走讀體驗，讓民眾認識南投豐富的歷史文化。

南投縣文資小旅行由志工導覽，讓大小朋友聽的津津有味。圖／南投縣文化局提供
南投縣文資小旅行由志工導覽，讓大小朋友聽的津津有味。圖／南投縣文化局提供

南投 文化局 古蹟

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