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台中BNT今現搶打潮！衛生局緊急撥補 中央將到貨2940劑

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市BNT僅剩一千多劑，文心森林公園接種站今天上午出現BNT搶打潮，半小時打完42人。記者趙容萱／攝影
台中市BNT僅剩一千多劑，文心森林公園接種站今天上午出現BNT搶打潮，半小時打完42人。記者趙容萱／攝影

台中BNT疫苗僅剩一千多劑，由於青少年第三劑追加劑只能打BNT成人劑型，很多家長憂孩子成疫苗孤兒，今天衝文心森林公園接種站搶打，42劑BNT被搶光。台中市衛生局說明，經緊急撥補，明起到7月15日，文心站BNT每日限量60劑；中央將到貨2940劑。

台中市衛生局說明，台中市成人BNT統計到今天上午9時還有一千多劑，經衛生局爭取，中央將到貨2940劑；依中央統計至昨天的戶籍地統計數據資料，台中12歲到17歲第一劑涵蓋率94.7%、第二劑涵蓋率為84.1%、第三劑涵蓋率為59.3%。

負責文心森林公園接種站的診所醫師施勝桓說，青少年接種的BNT為成人劑型，青少年第一、二劑可打莫德納或BNT，也可混打，至少間隔5個月才能打第三劑，且青少年第三劑只能打BNT。

醫師施勝桓說明，文心森林公園接種站每天上午9時30分到11時30分提供疫苗接種服務，今天一早就大排長龍搶打，多數來接種BNT，不僅青少年搶打，也有成人、長者也來搶打，現場BNT六瓶用低殘針半小時打完42人，由於青少年第三劑只能打BNT，建議優先讓青少年打BNT。

施勝桓建議，很多慢性病患者反映希望中央能開放打第四劑，現在國內疫苗充足，建議中央放寬到第九類，包括重大傷病以及慢性病，預防重症，提高疫苗涵蓋率。

施勝桓說明，今天湧入不少青少年打第三劑B N T，有的是校園開打日因間隔時間不夠不能打，也有的是遇期末考擔心接種後不適，也有的是父母沒空帶孩子到校園來打，現在因台中BNT快用完了，擔心孩子成為疫苗孤兒，到接種站搶打。

陳姓家長說，孩子因打第二劑間隔不到5個月，無法趕上學校排打第三劑時間，到診所預約因預約者不多開不了瓶，經上網查詢，看到只有文心森林公園接種站有打BNT，她擔心打不到，一早就孩子來接種，果真現場大排長龍，還好來得早有打到。

台中市BNT僅剩一千多劑，文心森林公園接種站今天上午出現BNT搶打潮，半小時打完42人。記者趙容萱／攝影
台中市BNT僅剩一千多劑，文心森林公園接種站今天上午出現BNT搶打潮，半小時打完42人。記者趙容萱／攝影
台中市BNT僅剩一千多劑，文心森林公園接種站今天上午出現BNT搶打潮，半小時打完42人。記者趙容萱／攝影
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台中市BNT僅剩一千多劑，文心森林公園接種站今天上午出現BNT搶打潮，半小時打完42人。記者趙容萱／攝影
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