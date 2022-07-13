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竹山城隍爺今出巡遶境 林明溱點起馬炮祈願疫情消弭

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮靈德廟城隍爺上午出巡遶境祈福，南投縣長林明溱點燃第一響起馬炮後，盛大的眾神將陣頭、城隍爺等神尊鑾轎遶境竹山全鎮祈福。記者黑中亮／攝影
竹山鎮靈德廟城隍爺上午出巡遶境祈福，南投縣長林明溱點燃第一響起馬炮後，盛大的眾神將陣頭、城隍爺等神尊鑾轎遶境竹山全鎮祈福。記者黑中亮／攝影

竹山鎮靈德廟城隍爺上午出巡遶境祈福，南投縣長林明溱點燃第一響起馬炮後，吸引鄰近數十間廟宇眾神尊共襄盛舉，民眾沿街虔誠設香案祭拜祈求城隍爺保庇佑。林明溱說，縣內疫情已有和緩的趨勢，祈願城隍神尊庇佑竹山及南投縣闔境平安順利，疫情早日消弭。

竹山鎮靈德廟城隍爺神尊已有191年歷史，適逢農曆6月15日聖誕，廟方因而舉辦盛大城隍爺出巡遶境活動，附近數十間廟宇共襄祈福遶境盛舉，一早集結後，在縣長林明溱偕主委林信雄放響起馬炮後，地方民代接續點燃第二及第三響起馬炮，隨著震天價響的隆隆炮聲傳出，城隍爺神尊鑾轎，也在七爺、八爺等眾神將及神轎華蓋前導下，緩緩啟動出巡，陣頭綿延數百公尺，所到之處道路為之一塞。

林明溱指出，今天適逢竹山靈德廟城隍爺千秋聖誕，廟方執事人員及信眾非常虔誠熱情為城隍爺盛大祝壽，並敦請城隍神尊出巡遶境，庇佑竹山及南投縣闔境平安順利，祝願疫情早日停歇，讓民眾都能過上幸福美滿的日子，他更特別祈求城隍爺庇佑南投縣政推動一切平安順遂。

主委林信雄表示，靈德廟城隍神尊庇護竹山人走過3個甲子的歲月，每年農曆六月十五日「城隍爺生」，到靈德廟上香祈福還願的信眾絡繹不絕，城隍爺出巡遶境更是「城隍爺生」慶典的重頭戲，藉城隍爺出巡降福庇佑百姓平安。

竹山鎮靈德廟城隍爺上午出巡遶境祈福，南投縣長林明溱點燃第一響起馬炮後，盛大的眾神將陣頭、城隍爺等神尊鑾轎遶境竹山全鎮祈福。記者黑中亮／攝影
竹山鎮靈德廟城隍爺上午出巡遶境祈福，南投縣長林明溱點燃第一響起馬炮後，盛大的眾神將陣頭、城隍爺等神尊鑾轎遶境竹山全鎮祈福。記者黑中亮／攝影
竹山鎮靈德廟城隍爺上午出巡遶境祈福，南投縣長林明溱點燃第一響起馬炮後，盛大的眾神將陣頭、城隍爺等神尊鑾轎遶境竹山全鎮祈福。記者黑中亮／攝影
竹山鎮靈德廟城隍爺上午出巡遶境祈福，南投縣長林明溱點燃第一響起馬炮後，盛大的眾神將陣頭、城隍爺等神尊鑾轎遶境竹山全鎮祈福。記者黑中亮／攝影

城隍爺 遶境 南投

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