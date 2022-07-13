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憂淪為疫苗孤兒 台中文心森林接種站今排長龍搶打BNT

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市BNT僅剩一千多劑，文心森林公園接種站今天上午出現BNT搶打潮，半小時打完42人。記者趙容萱／攝影
台中市BNT僅剩一千多劑，文心森林公園接種站今天上午出現BNT搶打潮，半小時打完42人。記者趙容萱／攝影

台中市BNT疫苗僅剩一千多劑，由於青少年第三劑追加劑只能打BNT成人劑型，近期因BNT所剩不多，出現搶打潮，台中文心森林公園接種站今天上午9時30分開打大排長龍搶打，不僅青少年搶打，也有成人也排隊搶打，現場BNT六瓶用低殘針半小時打完42人。

台中市衛生局說，統計到今天上午9時，BNT疫苗僅剩一千多劑，經台中市衛生局向中央爭取，中央將會再下一批BNT疫苗到台中，數量統計中。

負責文心森林公園接種站的診所醫師施勝桓說，文心森林公園接種站每天上午9時30分到11時30分提供疫苗接種服務，建議優先讓青少年打BNT，接種站也積極爭取BNT疫苗。另外，很多慢性病患者反映希望能打第四劑，現在國內疫苗充足，建議中央放寬到第九類，包括重大傷病以及慢性病，預防重症，提高涵蓋率。

施勝桓說明，青少年接種的BNT為成人劑型，青少年第一、二劑可打莫德納或BNT，也可混打，完成二劑基礎劑至少要間隔5個月後，才能接種第三劑，青少年追加劑依中央規定，只能打BNT。

陳姓家長說，孩子因打第二劑間隔不到5個月，無法趕上學校排打第三劑時間，到診所預約因預約者不多開不了瓶，經上網查詢，看到只有文心森林公園接種站有打BNT，她擔心打不到，一早就孩子來接種，果真現場大排長龍，還好來得早有打到。

施勝桓說明，今天文心森林公園接種站一早就湧現人潮，最多是青少年打B N T，有的是校園開打日因間隔時間不夠不能打，也有的是遇期末考擔心接種後不適，也有的是父母沒空帶孩子到校園來打等，現在因台中BNT疫苗快用完了，擔心孩子成為疫苗孤兒，到接種站搶打。

台中市BNT僅剩一千多劑，文心森林公園接種站今天上午出現BNT搶打潮，半小時打完42人。記者趙容萱／攝影
台中市BNT僅剩一千多劑，文心森林公園接種站今天上午出現BNT搶打潮，半小時打完42人。記者趙容萱／攝影
台中市BNT僅剩一千多劑，文心森林公園接種站今天上午出現BNT搶打潮，半小時打完42人。記者趙容萱／攝影
台中市BNT僅剩一千多劑，文心森林公園接種站今天上午出現BNT搶打潮，半小時打完42人。記者趙容萱／攝影
台中市BNT僅剩一千多劑，文心森林公園接種站今天上午出現BNT搶打潮，半小時打完42人。記者趙容萱／攝影
台中市BNT僅剩一千多劑，文心森林公園接種站今天上午出現BNT搶打潮，半小時打完42人。記者趙容萱／攝影
台中市BNT僅剩一千多劑，文心森林公園接種站今天上午出現BNT搶打潮，半小時打完42人。記者趙容萱／攝影
台中市BNT僅剩一千多劑，文心森林公園接種站今天上午出現BNT搶打潮，半小時打完42人。記者趙容萱／攝影

BNT 疫苗

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