台中高美濕地設二枚貝復育區 民眾擅闖最高罰25萬元

台中高美濕地為知名觀光景點，同時也是野生動物保護區，經行政院農業委員會水產試驗所「永續利用區」貝類資源監測，發現貝類資源量不足，中市農業局因而在「永續利用區」劃設2公頃二枚貝復育區，呼籲民眾、漁民勿入，否則將依法開罰5萬元至25萬元罰款。

高美濕地有豐富生態資源，中市府自2012年起分區管制，畫分核心區、緩衝區及永續利用區，也為了解當地貝類資源狀況，農業局委請行政院農委會水產試驗所，就「永續利用區」貝類資源監測，發現該區貝類資源不足。

中市農業局於永續利用區畫設2公頃二枚貝復育區，阻絕人為干擾；農業局表示，復育區設置目的為增加貝類資源，使二枚貝得以永續利用，呼籲在地漁民及遊客請勿進入復育區內採捕，若查獲將依野生動物保育法，處以5萬元以上、25萬元以下罰款。

農業局表示，高美濕地是雲林莞草分布面積最大的棲地，未設置保護區前為當地魚民重要漁業作業區，市府公告高美野生動物保護區分區管制後，永續利用區部分提供漁民既有使用，並提供遊客生態體驗。