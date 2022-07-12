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高美濕地劃設二枚貝復育區 擅闖最高開罰25萬

中央社／ 台中12日電

高美濕地野生動物保護區擁有豐富生態資源，台中市農業局在永續利用區中劃設2公頃二枚貝復育區，阻絕人為干擾，呼籲民眾不要進入，否則依法開罰新台幣5萬至25萬元罰款。

高美濕地被譽為一生必遊一次的聖地，台中市政府在民國101年起分區管制，劃分為核心區、緩衝區及永續利用區。為了解當地貝類資源狀況，農業局委請行政院農業委員會水產試驗所進行「永續利用區」貝類資源監測，發現該區域貝類資源量不足。

台中市農業局今天透過新聞稿指出，永續利用區劃設2公頃二枚貝復育區，阻絕人為干擾。後續將評估結果，適度開放供生態導覽。

農業局表示，復育區設置目的為增加貝類資源，使二枚貝得以永續利用，呼籲在地漁民及遊客請勿進入復育區內採捕，若查獲將依野生動物保育法規定，裁罰5萬元以上、25萬元以下罰款。

高美濕地 台中市

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