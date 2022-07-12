親子鐵馬環島騎1公里捐10元 彰化家扶獲捐獎助學金

彰化縣田中工業區甜源生技公司總經理陳俊然，帶著今年國中畢業的兒子，和一群服兵役時的袍澤，展開7人自行車環島壯舉，每騎1公里捐10元給彰化家扶中心，今天下午騎回彰化家扶田中服務處，總共騎了1083公里，連同沒騎車的協力廠商合捐10萬8300元作為新學年的家扶兒獎助學金。

今天傍晚，彰化家扶田中區扶幼委員會主委邱淑慧和家扶暑期課輔班學童，在田中服務處門口揮舞家扶旗幟歡迎陳俊然等人「凱旋榮歸」，家扶社工製作親子環島集愛地圖送給陳俊然等人。

天氣炎熱，邱淑慧開玩笑說要對陳俊然提告涉嫌「兒虐」，這麼熱的天氣帶孩子騎自行車環島。陳俊然笑著問完成環島行的3名孩子「會熱嗎？會累嗎？」孩子都搖頭說「不會」，接著問「明天再騎車環島好嗎？」孩子沒回答，場面安靜但答案呼之欲出，大家都笑了，因為台灣暑假真的很熱，騎車環島很辛苦。

陳俊然擔任彰化家扶田中區扶幼委員會副主委，2018年起每年捐助家扶園遊會、助學金、年菜等經費，捐款累計近35萬元。平常喜愛爬山等戶外運動的他近年常帶兒子挑戰攀登百岳，今年兒子國中畢業，他安排13天自行車環島之旅，跟服兵役時的連長、連長的兒子從家扶田中服務處出發，每騎1公里捐出10元，他們自製布條沿途募款，又和朋友會合騎車繼續環島，所得悉數捐給家扶等社福團體，讓環島之旅不只自我挑戰，更是愛的實踐。

彰化家扶田中區扶幼委員會主委邱淑慧說，家扶每學期需募集約近800萬助學金，副主委陳俊然6月30日出發，今天傍晚回來，以堅強意志力完成騎乘1083公里，他和同袍、朋友合計7名親子騎士，加上金茶伍國際營運總部、環泰企業公司、大慶通運公司等3家協力廠商各捐出1萬830元，總計捐出10萬8300元，熱血熱心令人感佩。