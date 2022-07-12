振興疫後經濟 網路票選挖出彰化溪湖隱藏版美食

彰化縣溪湖鎮美食不只有羊肉爐，鎮公所為了突破刻板印象，舉辦第一屆溪湖美食網路票選活動，分兩階段進行，前八名美食業者將由鎮公所力邀媒體報導提高能見度，參加推薦者參加電腦抽獎拿到生活日品好禮；目前累計578則留言、40次分享。

鎮長黃瑞珠今天說，溪湖鎮羊肉爐名聞遐邇，COVID-19疫情避免群聚嚴重衝擊餐飲業生意，為了振興在地經濟，活絡溪湖鎮觀光產業，鎮公所舉辦發掘溪湖在地美食網路票選活動，美食種類沒侷限，傳統的牛肉爐餐廳、麵飯小吃到包子、烙餅、麻糬、滷味、茶飲、咖啡都可以被推薦。

第一屆溪湖美食網路票選活動的第一階段，7月6日到15日請民眾（非溪湖鎮民也可以參加）在鎮長黃瑞珠的臉書活動專頁留言，推薦溪湖在地餐廳、小吃店、小吃攤，鎮公所將依據留言數挑選出的前20家；第二階段7月17日到25日，網友從第一階段留言數前20家票選出最值得推薦的8家在地隱藏版美食。

只要到黃瑞珠的臉書「溪湖鎮長-黃瑞珠」按讚，在活動留言處寫下推薦的美食餐廳名字與位址，然後標記@3位好友，每人最多推薦5家，參加推薦者參加網路電腦抽獎，第一階段獎品彈跳保溫瓶，第二階段獎品攜帶式風扇或福氣料理湯鍋。