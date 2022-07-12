影／機車下鄉考照政策倒數計時 溪湖考生合格率是這樣

廣受民眾歡迎的機車下鄉考照受COVID-19疫情影響，今年的上半年度幾乎喊停，暑假恢復舉辦報名踴躍，溪湖鎮今天上午4人補考路考，下午40人先後通過筆試和路考；巫姓考生的陪考家長表示，心情比孩子還緊張，順利過關太好了，拿到駕照後可以很安心的騎車。

今年暑假彰化縣共有13場機車下鄉考照，二林鎮率先登場，今天溪湖鎮是第二場，監理站提供70個名額給溪湖區要考駕照的民眾，6月23日受理報名，兩小時內就額滿。中區監理站人員今天表示，未來趨勢是到駕訓班上課和安排考照，等修法通過即實施，不再辦理下鄉考照。

4名之前通過筆試但路考沒過的考生上午補考路考，一大早就到場練習，考前中區監理站人員說明考試規則和路考應注意事項，考生依序上場，戰戰兢兢騎完全程，個個過關都面露欣喜神色。有兩名考生由家長陪考，都表示家長比孩子還緊張，「心臟都快跳出來」。其中一名家長說，先前到花壇監理站路考，太緊張了沒通過，能在溪湖路考「有主場優勢」，希望日後繼續在家鄉舉辦路考。

70名報名溪湖鎮111年機車下鄉考照的考生，1人缺席，69人上午到溪湖鎮公所三樓參加筆試，之後頂著烈日汗流浹背參加下午路考，為了考取駕照，個個全力以赴，路考結束後，中區監理站公布合格名單為40人，下周拿駕照。