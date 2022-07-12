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食品稱可抗病毒細菌提升免疫力 衛生局要罰

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
保健食品若宣稱「抗病毒、抗細菌、提升免疫力」等詞句，可能涉及廣告誇大不實，將依法開罰。圖／南投衛生局提供
保健食品若宣稱「抗病毒、抗細菌、提升免疫力」等詞句，可能涉及廣告誇大不實，將依法開罰。圖／南投衛生局提供

一般食品僅提供人體所需的營養素及熱量，並不具備增強抵抗力，也無治療疾病的效果，或對抗病毒等醫療效能，南投衛生局表示，日前曾有民眾檢舉某藥局於FB刊登「X冠」產品，宣稱「抗病毒、抗細菌、提升免疫力」等詞句，除要求業者陳述外，若涉及廣告誇大不實，將依違反食品安全衛生管理法第28條第1項，裁罰新台幣4萬元罰鍰。

南投衛生局指出，針對時下最夯以「食補」加強防護力的食品，強調均衡飲食最為重要，適當運動及正常作息不可少，更要小心勿信不實廣告，如有身體不適情形，應尋求專業醫療協助，遵循醫師的醫囑治療，切勿輕信誇大、神奇又吸引人的廣告而延誤就醫時機，荷包失血又傷身。

衛生局表示，日前就有民眾檢舉某藥局於臉書刊登「X冠」產品，宣稱抗病毒、抗細菌、提升免疫力等詞句，涉及廣告誇大不實，已依程序先函請業者說明，如果經查確有誇大易生誤解情事，將依違反《食品安全衛生管理法》第28條第1項進行裁罰。

局長陳南松指出，近日新冠疫情漸趨緩，單日確診人數也逐漸減少，南投縣確診人數617例持穩，但防疫措施仍不可鬆懈，除籲縣民疫苗打好打滿保護自己，日常中戴口罩、酒精消毒已成生活習慣民眾，面對食品廣告時，要提高警覺、謹慎選擇，千萬不要聽信來路不明的偏方或廣告。如果發現違規廣告時，可直接撥打南投縣政府衛生局的檢舉專線049-2231994。

衛生局 廣告 南投

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