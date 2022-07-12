虛擬代言人「可比」現身說稅 揪玩AR抽禮卷與樂園門票

台中市地方稅務局舉辦「樂遊3D 拍照趣」，結合實境APP宣導網路租稅，由地稅局可愛虛擬代言人「可比」AR現身講解稅務新知，民眾參與活動並上傳圖畫，有機會獲得500元禮券、麗寶樂園門票，活動即日起至8月7日止。

地稅局長沈政安表示，地稅局開發3D立體虛擬「可比」，結合實境APP辦理線上宣導活動，可愛的「可比」將介紹統一發票兌獎APP、電子支付線上繳稅便利性，開啟APP掃描彩繪好的圖紙，「可比」會依自行彩繪顏色AR現身與您說稅，輕鬆了解稅務新知。

地稅局說明，「樂遊3D 拍照趣」不分年齡都可參加，獎項有全聯商品禮券500元20名、麗寶樂園門票100名(水陸樂園二選一，票券使用期限至今年12月31日)，得獎名單將於8月15日前在地稅局網站、活動網頁、中市稅輕鬆臉書粉絲專頁公布。

地稅局指出，相關資訊請上活動網站(https://is.gd/zWe6l3)、地稅局網站(https://www.tax.taichung.gov.tw/ )或地稅局臉書粉專(https://www.facebook.com/taichungtax/ )查詢。