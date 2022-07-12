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國4神岡聯絡道淹水遭批排水系統做半套 中市府澄清
台中神岡區堤南路連接國道4號的聯絡道被指遇雨就淹，市議員蕭隆澤說，排水系統「只做半套」且高於路面，雨後低窪路段積水難退，經派員清淤，昨遇雨仍淹，中市府表示，堤南路連接國4聯絡道積水問題，已請維修廠商完成權管範圍內排水溝清理、道路旁空地高程降低等作業，並現場確認完工，至今未再接獲廠商反映積水情形。
神岡區堤南路連接國道4號的聯絡道，前身為花博停車場聯絡道，展期結束後成為豐洲科技園區聯外要道，便利神岡、后里往來，中市議員蕭隆澤表示，他今年6月接獲豐洲科技園區廠商反映淹水問題，當時到場勘察，發現排水溝內淤積雜草及砂石，造成水流無法宣洩。當時他即要求相關單位盡速清淤，不料近日午後陣雨，低漥路段仍淹，排水設計明顯不完善。
蕭隆澤說，聯絡道只有北面有側溝，南面沒有施作，排水系統高於路面，而且「只做半套」，造成水流無處宣洩，將路面當成滯洪池，就算放晴，還是積水不退，汽車硬闖可能泡水拋錨，騎士涉水而過也容易打滑摔車。
中市府建設局指出，堤南路連接國4的聯絡道為因應花博停車場需求所建置，位處豐洲科技園區範圍內，目前由經發局維護管理，外側堤南路則由建設局養工處維護管理，該區域地勢相對低窪排水不易，市府相關單位日前已辦理現勘，堤南路段先前並派工完成清疏，目前溝渠暢通排水無虞；市府強調，近日常有短時強降雨，市府將持續監控水情，如再出現積水情形，將立即再會勘確認排除問題。
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