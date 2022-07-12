王國材視察台中港 航港建設協助開創綠能商機

交通部長王國材今天視察台中港，肯定港務公司及航港局因應離岸風電發展所推動之航港建設，他指示配合後續離岸風電發展需求，應掌握期程積極推動相關港埠建設及有全面性整體規劃，協助離岸風電產業進駐台灣落地生根，達台中港打造為能源及貨櫃物流進出門戶目標。

王國材今天在港務公司董事長李賢義、航港局長葉協隆、台中港務分公司總經理陳榮聰及航政司長何淑萍陪同下，視察台中港離岸風電國產化專區及風場航道船舶交通服務中心。

港務公司說明，配合行政院風力發電推動計畫，指定台中港為離岸風電產業發展基地後，規劃風機預組裝基地、國產化基地、運維基地及人才培訓中心，已完工5座重件碼頭，因應未來離岸風電需求，將提供#106、#107碼頭作為國產化使用，並將新建#37、#38重件碼頭；該公司轉投資港勤公司也購置4艘運維船提供風電運維專業服務，風訓公司訓練符合世界風能組織之專業證照超過6000張。

台中港離岸風電國產化專區目前已進駐天力、西門子歌美颯、永冠 及世紀樺欣等公司，王國材視察國產化專區時，哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳西島離岸風場執行長Dennis Sanou 說明，台中港為本土離岸風電產業鏈的生產重要據點；天力公司董事長吳坤達說明，該公司自2021年7月完工試產葉片，未來將以打造為本土風機葉片生產供應中心為目標，王國材要求港務公司務必與業者積極溝通，瞭解業者需求給予協助，以利風場開發進度順暢。

交通部指出，為兼顧船舶航安、風場開發及漁民生計，航港局在台中港彰化離岸風場航道VTS中心從2021年10月30日正式啟用；航港局表示經持續宣導，目前商船遵循率已達100%，風電工作船也依照航行指南航行；王國材指示，因應未來風場開發，船舶航道管理更為重要，航港局應持續與相關機關合作，為維護彰化風場航道及周邊海域船舶航行安全。