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影／溪湖糖鐵萌系貓公仔裝置藝術 沒連結地方感情挨批

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖糖廠小火車環河路平交道旁有貓咪公仔裝置藝術。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖糖廠小火車環河路平交道旁有貓咪公仔裝置藝術。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮新增環河路自行車道的台糖小火車「貓群」熱門打卡景點，年輕遊客直呼「卡哇伊」，湖埔社大認為公仔應該連結在地特色，設計在地野生動物的可愛模型；縣政府表示，這個設計比較日系風格，貓是友善動物，很容易引起共鳴，若以後還有類似設計案會採納地方意見。

營建署推動糖鐵國家綠道計畫，彰化縣溪湖糖鐵是唯二的一條，另一條在南部從岸內經新營到烏樹林。溪湖糖鐵綠道從溪湖鎮延伸到明道大學，串起糖廠公司昔日在溪州的印象，相關經費827萬元，除了設計製作貓咪公仔，還包括植栽、景點號誌、自行車道鋪面改善。位在溪湖鎮環河道糖鐵旁的糖鐵自行車道貓咪公仔，合計14隻，每隻設計製作費用7至8萬元，為數不多卻最為吸晴。

曹姓等多名遊客表示，在網路看到彰化縣溪湖小火車打卡新景點，感到好奇，到了溪湖鎮沿著糖鐵自行車道一路走到環河路鐵橋，在平交通前看見貓咪公仔或坐或爬在小火車頭模型、平交道號誌、涼椅和橋梁欄杆，很有日本萌系卡通的感覺，他和很多遊客都喜歡這種設計，很開心拍照。

湖埔社區大學執行長林淑玲說，當初規畫糖鐵國家綠道，她建議延伸到明道大學附近的溪州糖廠舊址，這段鐵路深藏不露，受破壞較少，若果決定在鐵路旁施做步道露出鐵路，民眾就可見到原貌；至於溪湖鎮糖廠的部分，因糖鐵鐵道沿著東螺溪行駛，她希望能採用東螺溪流域常見的野生動物當作設計公仔藍本，較能凸顯在地特色。

溪湖鎮長黃瑞珠也說，貓雖友善可愛，卻到處都可以放貓咪公仔，沒有地方識別度，現在放在溪湖小火車的自行車道，如果不標示彰化縣溪湖鎮，外地人根本看不出貓公仔地點，鎮公所希望上級以後做類似建設，能優先參考在地特色。

縣政府城市暨觀光發展處表示，當初考慮貓很可愛又有親和力，所以採用日系風格設計糖鐵小火車與貓咪公仔，確實很受遊客歡迎，這項工程今年元月23日完工，2月驗收，已經不能修改，日後再有類似工程設計，將參酌地方意見融入在地特色。

彰化縣溪湖糖廠小火車環河路平交道旁的台糖小火車和貓咪公仔裝置藝術，成為熱門打卡景點。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖糖廠小火車環河路平交道旁的台糖小火車和貓咪公仔裝置藝術，成為熱門打卡景點。記者簡慧珍／攝影

糖鐵 彰化

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