影／溪湖糖鐵萌系貓公仔裝置藝術 沒連結地方感情挨批

彰化縣溪湖鎮新增環河路自行車道的台糖小火車「貓群」熱門打卡景點，年輕遊客直呼「卡哇伊」，湖埔社大認為公仔應該連結在地特色，設計在地野生動物的可愛模型；縣政府表示，這個設計比較日系風格，貓是友善動物，很容易引起共鳴，若以後還有類似設計案會採納地方意見。

營建署推動糖鐵國家綠道計畫，彰化縣溪湖糖鐵是唯二的一條，另一條在南部從岸內經新營到烏樹林。溪湖糖鐵綠道從溪湖鎮延伸到明道大學，串起糖廠公司昔日在溪州的印象，相關經費827萬元，除了設計製作貓咪公仔，還包括植栽、景點號誌、自行車道鋪面改善。位在溪湖鎮環河道糖鐵旁的糖鐵自行車道貓咪公仔，合計14隻，每隻設計製作費用7至8萬元，為數不多卻最為吸晴。

曹姓等多名遊客表示，在網路看到彰化縣溪湖小火車打卡新景點，感到好奇，到了溪湖鎮沿著糖鐵自行車道一路走到環河路鐵橋，在平交通前看見貓咪公仔或坐或爬在小火車頭模型、平交道號誌、涼椅和橋梁欄杆，很有日本萌系卡通的感覺，他和很多遊客都喜歡這種設計，很開心拍照。

湖埔社區大學執行長林淑玲說，當初規畫糖鐵國家綠道，她建議延伸到明道大學附近的溪州糖廠舊址，這段鐵路深藏不露，受破壞較少，若果決定在鐵路旁施做步道露出鐵路，民眾就可見到原貌；至於溪湖鎮糖廠的部分，因糖鐵鐵道沿著東螺溪行駛，她希望能採用東螺溪流域常見的野生動物當作設計公仔藍本，較能凸顯在地特色。

溪湖鎮長黃瑞珠也說，貓雖友善可愛，卻到處都可以放貓咪公仔，沒有地方識別度，現在放在溪湖小火車的自行車道，如果不標示彰化縣溪湖鎮，外地人根本看不出貓公仔地點，鎮公所希望上級以後做類似建設，能優先參考在地特色。