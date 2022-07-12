快訊

獨／名律師涉結合作手炒星寶股價 今遭調查局搜索約談

分科測驗地理／手寫占分降、考法卻變複雜 補教估成廝殺關鍵

台博館問題氣到蔡炳坤？李永得回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東豐快第3標採購金增至45億元 下月開標拚年底復工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
東勢豐原生活圈快速道路工程(簡稱東豐快)，圖為目前完成的第4、5標橋梁。圖／台中市建設局提供
東勢豐原生活圈快速道路工程(簡稱東豐快)，圖為目前完成的第4、5標橋梁。圖／台中市建設局提供

被譽為「台中山城救命路」的東豐快速道路，第3標(石岡段)因物價飆漲等因素2度流標，建設局提高採購金額至45億元，工期增長至48個月，盼提高誘因方式吸引優質廠商，昨第三次公告招標，預計下月10日開標，力拚今年底復工。

「東勢豐原生活圈快速道路工程(簡稱東豐快)」第3標(石岡段)，因國際物價上漲、缺工、疫情等影響，4月底2度流標，市長盧秀燕曾強調，「這條是山城居民的救命路」，勢在必行要如期復工。

建設局長陳大田表示，東豐快全長9.6公里，工程分為5標，第4、5標跨大甲溪橋梁、東勢段已完工，第1至3標因環評爭議已解決，現辦理第3標為石岡銜接大甲溪橋梁段，長約3.4公里。

陳大田指出，全面檢討預算圖書及招標文件內容，將採購金額從38億元調高至45億元，工期從42個月增加至48個月，提高誘因，昨第3次公告招標，預定8月9日截標、10日開標，廣邀廠商投標。

建設局說明，近期國內重大工程普遍流標，東豐快第3標流標原因，核實估算調整預算單價、考量工期外，增加工程預付款請領30%及估驗付款頻率，減少廠商資金調度壓力，將投標資格條件與廠商實績彈性放寬，爭取優質廠商投標。

契約同步納入營建物價指數調整機制，隨物價波動提供合理補貼，針對人力需求、物價波動等提出相應對策，力拚今年底復工。

東勢豐原生活圈快速道路前因最高法院撤銷環評，致工程停擺，台中市長盧秀燕上任後積極重啟，歷經2年努力通過二階環評，目前辦理工程發包作業。

環評 盧秀燕

延伸閱讀

大里成功國中地下停車場 8月開工、114年完工

民代轟中市路況差國賠量增 建設局：統一挖補減少重刨

台中秋紅谷迎來兩對黑天鵝 專人侍候市府籲民眾別餵養

管線箱占道阻輪椅、嬰兒車 中市盤點507處分三階段改善

相關新聞

影／溪湖糖鐵萌系貓公仔裝置藝術 沒連結地方感情挨批

彰化縣溪湖鎮新增環河路自行車道的台糖小火車「貓群」熱門打卡景點，年輕遊客直呼「卡哇伊」，湖埔社大認為公仔應該連結在地特色...

東豐快第3標採購金增至45億元 下月開標拚年底復工

被譽為「台中山城救命路」的東豐快速道路，第3標(石岡段)因物價飆漲等因素2度流標，建設局提高採購金額至45億元，工期增長...

台中潭子雅潭路黑板樹影響行人通行 民代要求移植

台中市議員賴朝國服務處、立委楊瓊瓔今天邀台中市養工處現勘潭子區雅潭路二、三段(大豐路與民族路間)人行道上63株黑板樹，影...

台74線系統交流道工程要封大雅的路下箱涵 居民抗議

交通部高速公路局進行「國道一號增設銜接台74線系統交流道工程」，日前封閉台中市大雅區港尾路，進行港尾跨越橋改建工程，最近...

影／南投旺來園區估3年內完成設廠 拚年產值30億

南投縣政府開發旺來產業園區吸引卜蜂、微熱山丘、三點一刻、先麥食品和愛妮雅等知名企業購地進駐，歷經5年多時間，其園區服務中...

國際購物中心、五星酒店年底開幕 台中舊市區生機再現

疫情趨緩後，隨著三井不動產集團在台中市東區投資的LaLaport購物中心預計25日上梁，並在年底開幕，以及兩年前受疫情影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。