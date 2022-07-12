東豐快第3標採購金增至45億元 下月開標拚年底復工

被譽為「台中山城救命路」的東豐快速道路，第3標(石岡段)因物價飆漲等因素2度流標，建設局提高採購金額至45億元，工期增長至48個月，盼提高誘因方式吸引優質廠商，昨第三次公告招標，預計下月10日開標，力拚今年底復工。

「東勢豐原生活圈快速道路工程(簡稱東豐快)」第3標(石岡段)，因國際物價上漲、缺工、疫情等影響，4月底2度流標，市長盧秀燕曾強調，「這條是山城居民的救命路」，勢在必行要如期復工。

建設局長陳大田表示，東豐快全長9.6公里，工程分為5標，第4、5標跨大甲溪橋梁、東勢段已完工，第1至3標因環評爭議已解決，現辦理第3標為石岡銜接大甲溪橋梁段，長約3.4公里。

陳大田指出，全面檢討預算圖書及招標文件內容，將採購金額從38億元調高至45億元，工期從42個月增加至48個月，提高誘因，昨第3次公告招標，預定8月9日截標、10日開標，廣邀廠商投標。

建設局說明，近期國內重大工程普遍流標，東豐快第3標流標原因，核實估算調整預算單價、考量工期外，增加工程預付款請領30%及估驗付款頻率，減少廠商資金調度壓力，將投標資格條件與廠商實績彈性放寬，爭取優質廠商投標。

契約同步納入營建物價指數調整機制，隨物價波動提供合理補貼，針對人力需求、物價波動等提出相應對策，力拚今年底復工。

東勢豐原生活圈快速道路前因最高法院撤銷環評，致工程停擺，台中市長盧秀燕上任後積極重啟，歷經2年努力通過二階環評，目前辦理工程發包作業。