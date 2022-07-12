台中潭子雅潭路黑板樹影響行人通行 民代要求移植

台中市議員賴朝國服務處、立委楊瓊瓔今天邀台中市養工處現勘潭子區雅潭路二、三段(大豐路與民族路間)人行道上63株黑板樹，影響行人空間問題，養工處表示，黑板樹龐大，只剩90公分可供行人通行，已經造成人行空間不便，將在8月移植，路段全長約1.3公里，工程經費約232萬元。

市議員賴朝國服務處主任劉京益指出，黑板樹早期都種在水溝旁，由於樹穴小，兩旁又是柏油路、水泥物，造成嚴重竄根，並延伸到水溝內、人行道；該路段黑板樹根部嚴重隆起造成人行道鋪面隆起10至15公分且造成土石流失，有立即改善的必要。

市議員賴朝國強調，黑板樹是台灣被客訴最多的樹、國賠最多的樹種，遍植全台灣的黑板樹，發出難聞惡臭又逢颱風易倒，幾乎已成為全民公敵；潭子區雅潭路二、三段(大豐路與民族路間)，黑板樹根部嚴重隆起，造成人行道鋪面損壞，該路段黑板樹上方均與電線、電纜線纏繞，且有電線桿呈包裹狀態恐有漏電之虞，部分樹根已有破壞溝牆跡象。

立委楊瓊瓔表示，黑板樹是70年代，前總統李登輝擔任省主席時，為了讓綠化效果顯著，從外國移植了生長快速的黑板樹，如今這些黑板樹種子四處飄揚，也造成竄根問題值得檢討。