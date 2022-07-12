台74線系統交流道工程要封大雅的路下箱涵 居民抗議

交通部高速公路局進行「國道一號增設銜接台74線系統交流道工程」，日前封閉台中市大雅區港尾路，進行港尾跨越橋改建工程，最近又公告要封閉大雅區西村路高速公路下箱涵，當地居民抗議，抱怨通行更不便，高速公路局表示，考量居民通行需求，上下班交通尖峰時間不會封閉箱涵。

交通部高速公路局為紓解國道一號台中都會區交通瓶頸，國道一號增設銜接台74線系統交流道工程，將在國道1號大雅交流道及豐原交流道間增設南出及北入二支匝道，並在台74線增設東出、東入、西出及西入四支匝道，以高架橋方式連接，總經費54.71億元，2020年初動工，預計2023年12月完工。

為施工需求，高公路於6月16日封閉大雅區港尾路，進行港尾跨越橋改建工程，最近公告7月11日起，西村路附近國一下方車行箱涵將封閉兩個月，當地居民不滿說，此路和箱涵不能封，港尾路已被封，此小路不能再封。

前台中縣議員張愛是當地居民，她表示，附近居民主要依賴港尾路及高速公路下方箱涵通行，港尾路才封閉，現在又要封箱涵，影響附近數百戶進出。