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國際購物中心、五星酒店年底開幕 台中舊市區生機再現

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
李方艾美酒店預訂8月22日試營運並在年底開幕，使得舊市區相隔多年再度出現國際級的五星酒店。圖／民眾提供
李方艾美酒店預訂8月22日試營運並在年底開幕，使得舊市區相隔多年再度出現國際級的五星酒店。圖／民眾提供

疫情趨緩後，隨著三井不動產集團在台中市東區投資的LaLaport購物中心預計25日上梁，並在年底開幕，以及兩年前受疫情影響宣布暫緩籌備的「李方艾美酒店」，也預訂8月22日試營運並在年底開幕，使得舊市區相隔多年再度出現國際級的五星酒店，商機因此再現。

三井不動產集團新任董事長久一康洋昨天拜會了市長盧秀燕，告知了LaLaport購物中心25日上梁的喜訊，這也是該集團繼去年12月台中港Outlet Park二期開幕後，又一對台中市的重要投資。

久一並表示，台中是宜居、美麗的城市，希望能持續投資、在台中發展，對於台中港Outlet Park二期、東區LaLaport等投資會繼續努力。他的談話，似預見了台中市未來的發展十分樂觀。

據經發局指出，LaLaport購物中心預計引進270家店舖，包含國際性流行品牌、國內外知名餐飲品牌、生活消費性商品及大型娛樂設施等，打造一站式消費娛樂天堂，創造超過2500個就業機會，並將與周邊的大魯閣新時代、秀泰生活台中站前店形成新興百貨聚落，創造經濟群聚效應，為舊城區發展再添動能，帶動人流及商機。

李方艾美酒店位於台中火車站前的，由李方酒店管理集團與在國際間以經營酒店聞名的萬豪酒店集團攜手打造，總投資金額達80億元，地上27層樓，有228間客房及7個餐飲空間、大型宴會廳、健身房、會議廳等，屬頂級國際級酒店。

李方艾美日前重啟人員招聘，首波釋出50個一線職缺，包括有訂房員、行李員、客務接待員、餐廳外場服務員等。酒店人員說，目前人員陸續到位，但招聘仍持續中。

台中市文資處也指出，台中市政府也正規畫明年要以OT方式把台中州廳、刑務所演武場委由民間經營，活化歷史建物，配合觀光巴士的運行，能把舊市區景點全都串通，方便旅客暢遊，也為舊市區發展帶來想像。

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