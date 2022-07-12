改善竹山下坪自行車道 林明溱指示加碼延長5公里

位在竹山下坪植物園旁的下坪自行車道，近來經過沿線各景點的營造串連，成為漫遊竹山輕旅行的亮點，南投縣長林明溱上午聽從里長建議，將計畫新設路段延長至月汀橋對岸，指示南投觀光處著手變更設計，讓環狀自行車道系統長度提升至5公里，讓下坪自行車道以及民眾平日遊憩場域，帶動地方發展。

下坪自行車道系統原本經過下坪小吊橋、老荔枝樹、九十九崁、及台大熱帶植物園區等景點，從原有的小鎮慢慢轉入鄉野的田園風光前行，周圍的景色隨著路線循序變化，縣長林明溱上午前往會勘整合及改善工程，觀光處工程簡報，將下坪自行車道打造成友善環狀自行道系統，全長3公里，計畫經費2500萬元。

縣長林明溱說，縣府前已投入千萬經費完成月汀橋附近堤頂路面改善約600公尺，並結合立委許淑華爭取中央補助，推動「竹山下坪自行車道系統整合及改善工程」計畫，原定整合既有自行車道1.81公里及月汀橋堤頂段600公尺，並新設1處銜接台3線段約400公尺、街尾溪對岸約550公尺等2處路段，以及1座長40公尺的跨河鋼構自行車道，串連在地生態景觀。

下坪里長余志嘉表示，下坪自行車道系統，如能將新設路段沿既有堤頂再延長約2公里，把跨河鋼構橋改至月汀橋對岸，以兼具學童通學步道功能，讓學生上學更安全方便，不僅會為竹山開創自行車漫遊風潮，帶來遊客與商機，同時也能促進竹山發展與繁榮，當場獲得林明溱同意，指示觀光處重新評估及籌措相關工程經費，盡快發包施作；另對於自行車道旁水資源中心閒置用地，也要求併案規畫改善。