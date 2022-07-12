加個油抽中百萬青年住宅 幸運兒大都棄房選現金

彰化縣因疫情推出振興加碼活動，今天最後一場抽出兩間青年住宅得主，一名鄭小姐在彰化市山隆加油站消費987元；另一位林小姐則是大城鄉農會員工，在大城鄉農會消費890元，就抽中最大獎，不過，先前抽中青年住宅的3名幸運兒等不及建築蓋好，全選擇現金入袋。

彰化縣長王惠美說，縣府自去年10月15日推出「花在彰化．好禮一把抓」彰化振興加碼活動，吸引民眾在彰化消費，在今年6月底活動結束時，登錄的總消費金額達到127億元，與前年「彰化振興三倍購」登錄金額2.6億元相比，足足成長近50倍。

縣府今天在彰化市華陽市場抽獎，王惠美也說，近期物價上漲，今天到市場振興買氣，現場共抽出200元買菜金200份，希望抽中買菜金的民眾，儘速在11點30分前到華陽市場購物。

彰化縣府從今年開始陸續抽出最大獎是一房型價值125萬元青年住宅，但因目前伸港的青年住宅還在規劃設計最後階段，第一名幸運得主是在營建工地上班的黃先生，經過一番考慮，他選擇現金入袋，扣除10%機會中獎稅，112萬5000元已匯入帳戶，