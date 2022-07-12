徐紹桓奪烘培界的奧斯卡金像獎 盧秀燕頒獎表揚

有烘培界奧斯卡金像獎之稱的「路易樂斯福麵包大賽」，台灣代表隊勇奪團體賽冠軍，團隊成員之一的徐紹桓來自台中，今早由市長盧秀燕頒獎表揚團隊，感謝為國爭光，是台中的榮耀。

中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會整合選拔，由台中市民徐紹桓、宜蘭的李忠威、台南的武子靖，加上來自台北的教練吳武憲等4人組成團隊，出戰世界級賽事路易樂斯福麵包大賽（Coupe du Monde de la Boulangerie，Coupe Louise Lesaffre），擊敗各國好手奪下團體賽冠軍。

盧秀燕表示，此次世界麵包大賽被譽為烘培界的奧斯卡金像獎，是麵包烘培界最高等級的獎項，今年春天在法國巴黎舉辦，台灣隊組隊參賽，擊敗多國好手，是台灣第一次贏得團體賽冠軍。

盧秀燕肯定，教練吳武憲今年將到弘光科大相關科系任教，國手徐紹桓更是台中選手，台中市引以為榮。

經發局說明，此次世界麵包大賽包含傳統歐式及長棍麵包、甜麵包、藝術麵包三大部分，「世界盃麵包大賽」創辦人暨榮譽主席法柏瑞（Christian Vabret）以「富含熱忱與平衡、兼具研發及美學，令人驚豔」為評語，為台灣冠軍留下註解。

經發局表示，要在世界麵包大賽中脫穎而出並不容易，參賽國家中包含法國、丹麥及荷蘭等傳統烘焙強國，台灣團隊展現十足的穩定度及創意，尤其藝術麵包「美女與野獸」在有限的競賽時間，呈現出藝術品等級，令全世界都驚豔，台中糕餅及烘焙業實力堅強。

「團隊齊心是這次奪冠的重要關鍵！」出身台中的藝術麵包師傅徐紹桓表示，透過一次又一次的集訓，整合團隊實力與默契，加上糕餅公會聯合會及各界不間斷的關心與鼓勵，在吳教練指導下，秉持為國爭光的使命感，終獲甜美果實。