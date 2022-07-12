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福田水資源案核定10年終動工 盧秀燕：達成三贏
台中市長盧秀燕今主持市政會議，向市民報告全國最大再生水示範案，福田水資源回收中心再生水案，上周順利開工。
該案10年前獲行政院核定，但因水價與用水契約無法取得共識而閒置，盧強調，「做計劃、獲得核定沒有用，沒有開工就永遠蓋不了」，她重視再生水資源與生態永續環保，福田案預計2026年通水，達成三贏局面。
「這就是我常說的，獲得計畫沒有用、中央核定沒有用，沒有開工就永遠蓋不了！」盧秀燕說，福田案2013年獲行政院核定，但因水價與用水契約無法取得共識，她上任重視再生水資源、生態永續環保利用，指示水利局長范世億與其團隊努力爭取、感謝內政部支持，本月5日順利開工。
福田案是中部地區第一個啟動的再生水回收中心，盧秀燕說，轉型成都市小水庫，供應再生水給台中港工業區，埋設輸水管線長達29公里，工程經費40.7億元，115年正式通水啟用，讓每滴水使用2次、工廠使用再生水，不排擠民生用水，達成三贏。
水利局長范世億指出，初期每日供水5.8萬噸、每度3.5元供中龍鋼鐵使用，未來最大供應量為10.5萬噸再生水，可供其他工廠使用。
范世億表示，為保留輸水彈性，沿線將預留6處接水點，可供應鄰近工廠接水付費使用；另，在大肚、烏日與龍井區平均設置7處智慧取水設施(次級用水，非與人體接觸)，可供民眾取水澆花、灑水車等使用，回饋地方。
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