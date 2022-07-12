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中市這年齡層青年失業率六都最低 盧秀燕：疫情下不簡單
新冠肺炎影響全台生活與經濟，台中市政府今舉行市政會議，勞動部資料顯示，前年與去年台中市青年勞動參與率提升、去年中市在25到29歲青年失業率為6.3%，六都最低。台中市長盧秀燕說，遇到疫情，台中青年勞動參與率非降反而提升，非常不簡單。
根據行政院主計處資料顯示，台中市青年勞動參與率逐年增加，2021年與2020年相比，15至24歲、25至29歲勞動參與率分別增加2.2%與0.4%。
台中市勞工局副局長羅群穆表示，其中，去年台中市15至24歲青年失業率12.9%，為六都第四低、25至29歲青年失業率6.3%為六都最低。
市長盧秀燕強調，青年就業是市府重視的問題，市府成立青年就業輔導創業科室，成立產業青年發展科，而勞工局有青年就業服務股，日後將變成青年就業服務處。
盧秀燕指出，近年遇到疫情衝擊，但台中青年勞動參與率反而上升，不受疫情影響，非常不簡單，市府將持續努力輔導青年穩定就業。
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