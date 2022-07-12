聽新聞
test
0:00 / 0:00
豐原國豐路三段明後天臨時封閉施工 車輛需改道
高速公路局第二新建工程處辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，為確保交通及施工安全，明天及後天封閉國豐路三段東行部分道路，警方提醒車輛改道行駛。
交通管制時段及路段：13、14日，每日9點至下午4點，封閉國豐路東行新山線鐵路橋至國4豐勢交流道東出匝道口之間路段，國4豐勢交流道東出匝道口至豐勢路間（省道台3線）之國豐路東行線平面道路及國4豐勢交流道東出匝道，維持正常通行。
建議改道路線，東行(神岡、豐原往東勢)國豐路二段→豐科路→豐原大道六段→豐勢路二段；警方提醒，屆時車輛請盡量避開施工區域，利用其他道路進行改道。
豐原警分局提醒，請用路人行經工區附近路段時，務必配合交維人員指揮及依照相關指示導引設施減速慢行，避免發生交通意外。
豐原分局表示，國道4號工程為豐原地區重大交通工程，豐勢交流道出入口匝道已開放通車，但周邊工程持續進行中，請用路人行經該路段減速慢行並依相關標誌標線行駛，避免誤闖國道及工區，遇封閉時段路段請配合路口義交指揮改以替代道路行駛，並遵守相關交通規定，切勿疲勞駕駛、競速危險駕駛、酒後駕車，如有喝酒請搭計程車、指定駕駛或利用代駕服務，以確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言