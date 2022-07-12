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豐原國豐路三段明後天臨時封閉施工 車輛需改道

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中豐原區國豐路三段7月13、14日施工臨時封閉，警方請用路人配合改道行駛。圖／警方提供
台中豐原區國豐路三段7月13、14日施工臨時封閉，警方請用路人配合改道行駛。圖／警方提供

高速公路局第二新建工程處辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，為確保交通及施工安全，明天及後天封閉國豐路三段東行部分道路，警方提醒車輛改道行駛。

交通管制時段及路段：13、14日，每日9點至下午4點，封閉國豐路東行新山線鐵路橋至國4豐勢交流道東出匝道口之間路段，國4豐勢交流道東出匝道口至豐勢路間（省道台3線）之國豐路東行線平面道路及國4豐勢交流道東出匝道，維持正常通行。

建議改道路線，東行(神岡、豐原往東勢)國豐路二段→豐科路→豐原大道六段→豐勢路二段；警方提醒，屆時車輛請盡量避開施工區域，利用其他道路進行改道。

豐原警分局提醒，請用路人行經工區附近路段時，務必配合交維人員指揮及依照相關指示導引設施減速慢行，避免發生交通意外。

豐原分局表示，國道4號工程為豐原地區重大交通工程，豐勢交流道出入口匝道已開放通車，但周邊工程持續進行中，請用路人行經該路段減速慢行並依相關標誌標線行駛，避免誤闖國道及工區，遇封閉時段路段請配合路口義交指揮改以替代道路行駛，並遵守相關交通規定，切勿疲勞駕駛、競速危險駕駛、酒後駕車，如有喝酒請搭計程車、指定駕駛或利用代駕服務，以確保行車安全。

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