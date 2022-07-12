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蔡炳坤餐敘中風 台中議員、局長集氣加油

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市新聞局長鄭照新今早發文，祈禱蔡副市長早日康復。圖／翻攝自台中市新聞局長鄭照新臉書
台中市新聞局長鄭照新今早發文，祈禱蔡副市長早日康復。圖／翻攝自台中市新聞局長鄭照新臉書

台北市副市長蔡炳坤昨晚驚傳身體不適倒下，當時正與市長柯文哲、台中市議員進行私人餐敘。昨晚蔡炳坤緊急手術，由於蔡為前台中市副市長，與台中市淵源深，今早台中市議員李中、新聞局長鄭照新等人都發文，祈禱蔡副市長早日康復。

台中市議員李中今早在臉書發文，「願蔡炳坤副市長身體早日康復！」並寫下蔡炳坤擔任台北市副市長之前，蔡副市長也曾經擔任過胡志強市長的副市長，而他與蔡副市長的相識，則是在他擔任台中一中校長時。

李中表示，當時我與他第一次見面，蔡副市長在會談中突然問到，我是否還記得校歌，我當場立刻唱起校歌來，他對此印象深刻，我倆也因此拉近彼此的關係，後來一同為台中的教育持續盡心付出。

李中文中也感慨，「或許是因為這些時日以來，很盡責的他要忙於協助市政，假日還要輔選，以致於身體過度勞累。衷心祈禱他能度過難關，早日恢復。」李中也提醒市民朋友保養身體並定期健康檢查。

今早，台中市新聞局長鄭照新在臉書發文，寫下「蔡炳坤副市長加油，早日康復！」。

台中市議員李中今早發文，希望台北市副市長蔡炳坤早日康復。圖／翻攝自台中市議員李中臉書
台中市議員李中今早發文，希望台北市副市長蔡炳坤早日康復。圖／翻攝自台中市議員李中臉書

台中市 蔡炳坤 鄭照新

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