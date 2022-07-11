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國道一號彰化員林段改善工程 明年完工

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
高速公路局去年起進行彰化員林路段增設車道改善工程，預計工程預計明年全數完工，屆時國道一號中部路段交通將可大幅改善。圖／陳素月服務處提供
高速公路局去年起進行彰化員林路段增設車道改善工程，預計工程預計明年全數完工，屆時國道一號中部路段交通將可大幅改善。圖／陳素月服務處提供

國道一號彰化路段長期面臨壅塞問題，高速公路局去年起進行彰化員林路段增設車道改善工程，預計溪湖鎮大溪路跨越橋7月底將完工通車，花秀路與新興街跨越橋則將在9月底完工，員林路段改善工程預計明年全數完工，屆時國道一號中部路段交通將可大幅改善。

立委陳素月今天邀集交通部高公局局長趙興華、中分局局長熊德維、溪湖鎮長黃瑞珠、埔心鄉長張乘瑜等人前往溪湖鎮大溪路會勘跨越橋工程進度。

陳素月說，彰化南北交通仰賴高速公路，使得彰化員林路況不分平日或是假日常處於飽和狀態，她多次建議交通部思考增設高架路段或是增設車道方式，以改善國道一號彰化員林路段車流過大的問題，對高公局執行效率大表肯定。

趙興華說，高公局考量國道新建工程需要透過可行性評估、環境影響評估、用地取得綜合規劃、細部設計規劃等時程，往往一項工程需要耗費10年以上，因此高公局決定透過交通改善的計畫，儘速解決國道一號彰化至員林瓶頸路段的問題。

熊德維說，高公局規劃「國道一號彰化員林路段改善計畫」，去年5月開工，不到半年，國道彰化員林路段增設車道第一階段就在11月完成，全線更趕在12月22日完工通車。配合國道彰化員林路段南北各增設一車道，花壇鄉花秀路、秀水鄉新興街以及溪湖鎮大溪路三座跨越橋，需要一併改善，因此自去年7月起封閉、8月份拆除，花秀路、新興街跨越橋從原先7公尺的路幅拓寬至12公尺，大溪路跨越橋維持雙線四車道，但重建的橋身更長，鋼構的橋樑強度也更提升。

熊德維說，目前大溪路跨越橋已接近完工，最晚7月底就可以通車，花秀路跨越橋和新興街跨越橋都預計在9月底完工，屆時除了高速公路可以雙向各增設一車道，地方聯絡道路也藉此得以拓寬，改善交通。

面對疫情衝擊、國際原物料大漲以及缺工缺料多考驗，趙興華說，疫情期間，連承包商老闆都確診，施工工人將近2個月不敢踏入工地，在這麼惡劣的環境下，高公局團隊與承包廠商提前半年完工，是在各界支持下，施工進度才能這麼順利。

立委陳素月（右二）今天邀集交通部高公局局長趙興華等人前往溪湖鎮大溪路會勘國道一號改善工程、跨越橋工程進度。圖／陳素月服務處提供
立委陳素月（右二）今天邀集交通部高公局局長趙興華等人前往溪湖鎮大溪路會勘國道一號改善工程、跨越橋工程進度。圖／陳素月服務處提供
立委陳素月（左一）今天邀集交通部高公局局長趙興華等人前往溪湖鎮大溪路會勘國道一號改善工程、跨越橋工程進度。圖／陳素月服務處提供
立委陳素月（左一）今天邀集交通部高公局局長趙興華等人前往溪湖鎮大溪路會勘國道一號改善工程、跨越橋工程進度。圖／陳素月服務處提供

彰化 國道 員林

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