國道一號彰化員林段改善工程 明年完工

國道一號彰化路段長期面臨壅塞問題，高速公路局去年起進行彰化員林路段增設車道改善工程，預計溪湖鎮大溪路跨越橋7月底將完工通車，花秀路與新興街跨越橋則將在9月底完工，員林路段改善工程預計明年全數完工，屆時國道一號中部路段交通將可大幅改善。

立委陳素月今天邀集交通部高公局局長趙興華、中分局局長熊德維、溪湖鎮長黃瑞珠、埔心鄉長張乘瑜等人前往溪湖鎮大溪路會勘跨越橋工程進度。

陳素月說，彰化南北交通仰賴高速公路，使得彰化員林路況不分平日或是假日常處於飽和狀態，她多次建議交通部思考增設高架路段或是增設車道方式，以改善國道一號彰化員林路段車流過大的問題，對高公局執行效率大表肯定。

趙興華說，高公局考量國道新建工程需要透過可行性評估、環境影響評估、用地取得綜合規劃、細部設計規劃等時程，往往一項工程需要耗費10年以上，因此高公局決定透過交通改善的計畫，儘速解決國道一號彰化至員林瓶頸路段的問題。

熊德維說，高公局規劃「國道一號彰化員林路段改善計畫」，去年5月開工，不到半年，國道彰化員林路段增設車道第一階段就在11月完成，全線更趕在12月22日完工通車。配合國道彰化員林路段南北各增設一車道，花壇鄉花秀路、秀水鄉新興街以及溪湖鎮大溪路三座跨越橋，需要一併改善，因此自去年7月起封閉、8月份拆除，花秀路、新興街跨越橋從原先7公尺的路幅拓寬至12公尺，大溪路跨越橋維持雙線四車道，但重建的橋身更長，鋼構的橋樑強度也更提升。

熊德維說，目前大溪路跨越橋已接近完工，最晚7月底就可以通車，花秀路跨越橋和新興街跨越橋都預計在9月底完工，屆時除了高速公路可以雙向各增設一車道，地方聯絡道路也藉此得以拓寬，改善交通。