3旅美學子「疫遊未盡」音樂會 7/21彰化演藝廳免費登場

同負岌美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院的陳沛梧、孟祥瑜、曾律淞，感於疫情尚未停歇、人們心情仍悶著，利用暑假返台機會，以「疫遊未盡」為名，訂7月21日晚間7時在彰化演藝廳舉辦室內樂音樂會，免費入場，歡迎鄉親前往聆賞，解放緊繃心靈。

「疫遊未盡」室內樂音樂會演出曲目，包括韋瓦第B小調四把小提琴協奏曲、多赫南伊弦樂三重奏、德佛札克弦樂四重奏「美國」及柴可夫斯基弦樂六重奏「佛羅倫斯的回憶」。

陳沛梧住彰化市，就讀南郭國小六年級時曾擔任彰化縣立兒童弦樂團首席，近期獲得2022 Charleston International violin competition 首獎，及2022 String Avenue international competition 二獎，並獲邀至波蘭國家廣播交響樂團音樂廳演出。

孟祥瑜出身員林國小、大同國中音樂班，從小就是高材生，曾於2014年至2017年獲選參加國立臺灣交響樂團青少年管弦樂團，屢次擔任第二小提琴首席。

曾律淞是台中人，榜首錄取國立臺北教育大學，曾獲學校協奏曲及室內樂比賽第一名，曾與名指揮家吳曜宇和樂團合作西貝流士小提琴協奏曲擔任小提琴獨奏，與國家交響樂團首席吳庭毓合作蕭士塔高維契雙小提琴與弦樂團作品擔任第二把小提琴獨奏。

陳沛梧表示，COVID-19肆虐全球，在種族、文化多元的美國過生活，感受很不一樣，那裡確診人數一直沒少過，卻到處可見不戴口罩的人，台灣留學生一開始備感壓力，每每見識亂象，就更想念家鄉的單純規矩，未料5月學期進入尾聲時，台灣疫情卻突然擴展開來。

「台灣疫情嚴重，我們來辦一場音樂吧！」陳沛梧說，某日練琴後，他和孟、曾談論暑假回台適逢疫情爆發，竟不約而同萌生舉辦音樂會念頭，隨即敲定日期、規劃曲目並向同好發出協演邀請，6月初回台開始密集團練。